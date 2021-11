Aranylabda-díjátadó élőben: Messi? Lewandowski? Valaki más?

A díjakat Párizsban adják át, ahova már megérkeztek a sztárok, a hatszoros győztes Lionel Messi családjával vonult be.

Az este történéseiről folyamatosan frissülő cikkben számolunk be.

A kívülről is gyönyörű Châtelet Színház szinpadán Didier Drogba és Sandy Héribert tartott rövid felvezető beszédet. Az elefántcsontparti futballista neve alkalmasint mindenki által ismert, a hölgy francia-brit televíziós újságíró. Megérkeztek a díjak, sisakos urak hozták be – aztán kiderült, Fernando Alonso és Esteban Okon, két Forma-1-es pilóta hozta be az aranylabdákat.

2006 aranylabdása, Fabio Cannavaro lépett a színpadra, ő adta át a Raymond Kopa-díjat az esztendő legjobb 21 éven aluli játékosának. A győztes Pedri lett, megelőzve (sorrend nélkül) Jude Bellinghamet, Greenwoodot, Musialát.