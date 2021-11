Régi-új elnök: Párizs legalább annyira sikeres lesz, mint Tokió volt

„A Magyar Paralimpiai Bizottságnak 41 tagszervezete van, 41 sportszövetség, illetve sportszervezet, és a mi közgyűléseink mindig nagyon jó hangulatúak, nem csak azért, mert jó sikerekkel állunk mindig a magyarok és a magyar sportszeretők elé, hanem azért is, mert ez egy összetartó közösség, mert a fogyatékos ügy és a fogyatékos sport mindig olyan, ami összehozza az embereket és a legjobbat hozza ki mindenkiből. Ez is nagyon jó hangulatú, gyors, hatékony és célratörő közgyűlés volt. Büszke vagyok arra, hogy egyhangú támogatást kaptam, bár én voltam az egyetlen jelölt, azért mégis örül az ember, hogyha mindenki bizalmát élvezi” – értékelte a közgyűlést Szabó László.

Az idei tokiói paralimpián sikeresen szerepelt a magyar küldöttség,

7 arany-,

5 ezüst- és

4 bronzéremmel

minden idők legeredményesebb szereplésén van túl. Ezek után felmerül, hogy nem volt kérdés, folytatja-e elnökként.

„Talán kívülről úgy tűnhet, hogy ilyenkor kézenfekvő és egyértelmű a döntés – mondta a régi-új elnök. – Nem kéretni akarom magam vagy szerénykedni szeretnék, de szerintem az mindig helyes, hogyha egy sportvezetőben van kétely, hogy jól csinálja-e a dolgát, még akkor is, ha egyébként az eredmények, mint most visszaigazolják, hogy igen, jól. Nyilván sokakkal beszéltem arról, hogy merre lehet még fejlődni a fogyatékos sportban, milyen feltételek adottak ehhez és mik nem, és aztán a konklúzió az volt a fejemben meg a környezetemben is, hogy csináljam tovább és menjünk is tovább” – mondta a sportvezető.

Kiemelte, hogy sosem volt ilyen magasan a magyar parasport

sportszakmai,

finanszírozási és

ismertségi

mutatókban sem, de bízik benne, hogy a 2024-es, párizsi paralimpiai játékokig még előrébb tudnak lépni.

„Úgy számolok – nagyon halkan mondom ezt is, bár a rádió archívuma nyilván mindent megőriz –, hogy nem nagyon tudunk sikertelenebbek lenni Párizsban, mint Tokióban voltunk. Persze az ember óvatosan mondjon ilyeneket, de hogyha kockás papíron számolunk, akkor én arra jutok, hogy legalább annyira sikeres lesz a párizsi paralimpia, mint a tokiói volt” – jósolta Szabó László.

De van az eredményességen túl más célja is.

„Azt tartom feladatomnak – mondta az MPB-elnök –, hogy

minél több fogyatékos ember számára juttassuk el annak a hírét, hogy a sport az ő kiteljesedésének a terepe lehet.

Nem lesz mindegyikőjükből paralimpiai érmes, még csak paralimpiai sportoló sem, még csak sportoló sem, de a sport mint a közösségi élet terepe, a sport mint az egészség terepe, a sport mint a kultúra terepe minden fogyatékos ember számára jó lenne, ha nyitott lenne.”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd