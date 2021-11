Moldovából kapott segítséget a Sheriff ellen készülő Inter

A Paris Saint-Germain ellen három magyar is kezdeni fog valószínűleg az RB Leipzigben, Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik. A német bajnokságban közepesen szereplő lipcseiek számára csak a győzelem adna valós reményt a folytatásra. Ha nem nyernek, biztosan a PSG mögött végeznek, döntetlennél is elvesztik reményüket az első két helyre, ha a csoport másik mérkőzésén a Manchester City legyőzi a Bruges-t. Lionel Messi a sérülése miatt nem játszik a franciáknál. Természetesen nincs a keretben Sergio Ramos sem, akinek lehet, hogy fel is bontja a szerződését a klub, a nem javuló sérülése miatt.

A Manchester City ma este még biztosan nem lehet továbbjutó, de jelentős előnybe kerülne győzelmével a Bruges-zsel szemben.

Az olasz bajnokságban kitűnően szereplő AC Milan hasonló helyzetben van, mint az RB Leipzig, a BL csoportszakaszában még nem szerzett pontot. Zlatan Ibrahimovic és Olivier Giroud is bevethető elöl, ellenben a francia kapus, Mike Maignan ezúttal is hiányozni fog. A csoport másik mérkőzésén a Liverpool győzelme esetén biztos továbbjutó. De akkor is, ha egy pontot szerez és a Porto nem tud győzni a San Siróban. Az Atlético 2020 márciusában járt legutóbb az Anfielden, akkor meglepte a Vörösöket…

Hasonló helyzetben van az Ajax, de a feladata nehezebb: Dortmundban lép pályára. Ám a sárga-feketék nincsenek könnyű helyzetben: Erling Haaland hiánya önmagában is nagy veszteség, de rajta kívül még nem játszhat Emre Can, Dahoud, Guerreiro, Reyna, Raschl, Schmelzer és Schulz sem.

A Real Madrid tavaly kikapott pályaválasztóként (nem a Bernabéuban, hanem az Alfredo di Stéfanóról elnevezett mini stadionban, az edzőközpontban) a Sahtartól, ez figyelmeztető jel a játékosok számára. Rodrygo és Mariano Diaz is sérült, ellenben Karim Benzema szinte biztosan visszatér a csatársorba. Tiraspolban óriási érdeklődés előzi meg az Internazionale vendégjátékát, már napokkal ezelőtt elkelt minden jegy. Simone Inzaghi edző azt mondta a keddi sajtótájékoztatón, nagyon komolyan veszik az ellenfelet, semmiképpen sem becsülik le a Sheriffet. Nincs is rá okuk…

Roberto Bordin személyében Inzaghi nagy segítséget kapott – már az első mérkőzés előtt is – a felkészüléshez Roberto Bordintól, a moldovai válogatott olasz szövetségi kapitányától, aki korábban a Sheriff edzője is volt.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló.

A csoport: RB Leipzig–Paris Saint-Germain 21.00 (tv: M4), Manchester City–FC Bruges 21.00. A csoport állása: 1. PSG 7 pont, 2. Manchester City 6, 3. Club Brugge 4, 4. RB Leipzig 0.

B csoport: AC Milan–FC Porto 18.45 (Sport 2), Liverpool–Atlético Madrid 21.00 (Sport 1). A csoport állása: 1. Liverpool 9 pont, 2. Atlético Madrid 4, 3. FC Porto 4, 4. AC Milan 0.

C csoport: Sporting CP–Besiktas 21.00. Borussia Dortmund–Ajax 21.00. A csoport állása: 1. Ajax 9 pont, 2. Borussia Dortmund 6, 3. Sporting CP 3, 4. Besiktas 0.

D csoport: Real Madrid–Sahtar Donyeck 18.45 (Sport 1), Sheriff Tiraspol–Internazionale 21.00 (Sport 2). A csoport állása: 1. Sheriff 6 pont, 2. Real Madrid 6, 3. Internazionale 4, 4. Sahtar 1.

