Teljesen átalakul a Forma–1 ikonikus kanyarja

A Forma-1-es Belga Nagydíjnak otthont adó Spa-Francorchamps, sőt, az egész F1 egyik leghíresebb kanyarkombinációja az Eau Rouge-Raidillon páros. A pilóták többsége mindig is szerette a lendületes, szintben is eltérő, egymásba fűzött bal-jobb-bal ívet, melyet a mai autókkal száraz időben már padlógázon is teljesíteni lehet, ennek ellenére mindig is veszélyesnek számított. Itt hunyt el Anthoine Hubert F2-es pilóta 2019-ben, de idén Jack Aitken lába tört el egy tömegkarambolban a hegytetőn.

A biztonság érdekében jövőre már nagyobb bukótér áll a kicsúszó autók rendelkezésére, az aszfaltozott kifutót sóderre cserélik, így nem kell félni attól, hogy egy versenytempóban közlekedő pilóta elé visszacsapódik valamelyik versenytársa – írja a vezess.hu.

Az építkezések miatt le kell bontani egy ikonikus épületet is: a hegy tetején lévő ház, amely számos fotón szerepel, útban volt. Az alatta lévő több méter vastag földréteggel együtt minden eltűnik onnan az épülő bukótér miatt.

The house on the outside of Raidillon has been demolished ?



This is part of the changes scheduled for next year's #BelgiumGP, which will include far more run off at this section of the circuit.#F1 pic.twitter.com/GDDFPzwI1Z