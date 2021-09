Liuék túl az edzőtáboron: "először fizikálisan, aztán mentálisan borultunk meg"

A hétvégén itthon megkezdődik a rövidpályás gyorskorcsolyázók szezonja, amelynek fénypontja a pekingi téli olimpia lesz februárban.

A váltóval 2018-ban aranyérmes, többszörös világ- és Európa-bajnok Liu Shaolin Sándor az InfoRádiónak elmondta, hogy rendkívül megterhelő volt a nyári felkészülés, azt viszont nem tekintik tehernek, hogy a kínai fővárosban mindenki elsősorban tőle és öccsétől várja a legjobb eredményeket.

"Olyan élesnek érzem magam, mint a korcsolyapengém, nagyon jó formában vagyok. A nehéz időszak után most fizikailag és mentálisan is nagyon jól vagyok, gördülékeny volt az edzésidőszak, nem zavart be a koronavírus sem, így tudtunk edzőtáborozni" - szögezte le a sportoló.

Az motiválja, hogy el kell fáradni ahhoz az edzésen, hogy a versenyen ilyen ne történjen.

"Élvezni nem tudtam a kemény heteket Olaszországban, az elején még az ételek is nagyon jók voltak, a jó kis olasz tészta, aztán a harmadik-negyedik hétre már kicsit sok volt a tészta tésztával,

de persze fizikálisan is sok volt már" - sorolta az elmúlt hetek élményeit a sportág fiatal legendája; először fizikálisan, aztán mentálisan "borultak meg", de az edzők nagyon megértőek és segítőkészek voltak, mentálisan is próbálta a stáb őket felkészíteni.

A nyári játékok eseményeit épp már a felkészülés idején látták.

"Óriási erőt adtak épp amikor fáradtak voltunk, néztük, ahogy küzdenek a srácok" - mondta.

A téli olimpián majd várhatóan csak a short trackesekre hárul figyelem Magyarországról, de ez "édes teher".

"Nagyon jó érzés, nem nyomásként gondolunk erre, szeretünk versenyezni, versenyeket nyerni, tudjuk, milyen érzés. Motivációvá fordítjuk ezt" - jelentette ki Liu Shaolin Sándor.

A teljes interjú péntek este fél nyolc után az InfoRádió Ötkarika című magazinműsorában hallható.

Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Vincent Jannink