Így látták a történelmi vereséget a magyarok

Marco Rossi a találkozót követően elmondta, bár nem a világ egyik legjobb csapata volt az ellenfél, a rivális játékosai remek erőnléti állapotban vannak. A szakember megjegyezte, összességében rendkívül sok problémával érkeztek a mérkőzésre, szerették volna nyomás alá helyezni vetélytársukat, de sokszor probléma volt az időzítéssel, ez pedig hazai lehetőségeket eredményezett. A világbajnokságra való kijutással kapcsolatban a tréner elmondta, a pótselejtezőt érő helyezés elérése eddig is álom volt, és továbbra is az, csak most már nehezebben elérhető.

Dibusz Dénes az MLSZ Twitter-oldala alapján megjegyezte: fájó az eredmény, ugyanis győzni szerettek volna.

"A mai mérkőzés sem úgy nézett ki, ahogy szerettük volna. Most nem egy sokkal erősebb csapat ellen kellett mindent bevetve védekezni. Nem voltunk elég jók, hogy nyerjünk ma" – fogalmazott.

Lang Ádám szerint mostantól bravúrra lesz szüksége a gárdának: "Nehéz helyzetbe kerültünk, saját magunk miatt, mert rajtunk múlt ez a mérkőzés. Mostantól bravúrt kell elérnünk, de kihívásnak kell tekintenünk, hogy még mindig van esélyünk kijutni, és ezt meg kell ragadnunk."

