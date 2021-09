Részletek Ronaldo rettenetes rekordjáról

Faróban, az írek elleni vb-selejtezőn egy kicsit ő maga taszította a kútba a portugálokat, miután az első félidőben kihagyott egy tizenegyest. A vendégek még a 87. percben is vezettek 1-0-ra, ám akkor Ronaldo Guedes beadása után a kapuba fejelve a labdát kiegyenlített, majd a 97. percben, Joao Mario labdájából, ugyancsak fejjel, a győzelmet is megszerezte.

A mérkőzést holtversenyes világrekorderként, 109 góllal kezdte, immár természetesen egyedül áll a lista élén, 111-gyel.

A világranglista élcsoportja:

1. Cristiano Ronaldo (portugál) 111 (180 mérkőzésen)

2. Ali Daei (iráni) 109/149

3. Mokhtar Dahari (malajziai) 89/142

4. Puskás Ferenc (magyar) 84/85

5. Godfrey Chitalu (zambiai) 79/111

6. Husszein Szaid (iraki) 78/137

7. Pelé (brazil) 77/92

8. Ali Mabhut (egyesült arab emírségekbeli) 76/92

9. Lionel Messi (argentin) 76/151

10. Kamamoto Kunisige (japán) 75/76.

Ami a válogatottbeli szerepléseket illeti, a hét első napjaiban a Manchester Unitedhez visszatért portugál világsztár egyelőre holtversenyben ötödik, de egy hét múlva akár már negyedik is lehet, szoros előtte a lista. Jellemzően ázsiai és afrikai játékosok előzik meg.

A világranglista élcsoportja:

1. Szoh Csinn Ann (malajziai) 195

2. Bader al-Mutava (kuvaiti) 185

3. Ahmed Hasszan (egyiptomi) 184

4. Ahmed Mubarak (ománi) 182

5. Cristiano Ronaldo (portugál) és Sergio Ramos (spanyol) 180-180

7. Mohamed al-Diaja (szaúd-arábiai) és Claudio Suárez (mexikói) 178-178

9. Gianluigi Buffon (olasz), Hosszam Hasszan (egyiptomi) és Amer Shafi (jordániai) 176-176.

„Végig hittem a fordításban, ezért kértem tíz perccel a vége előtt a közönség biztatását. A szurkolók erőt adtak nekünk a hajrára, és természetesen örülök annak, hogy a fordítást jelentő góljaim végül győzelmet értek, valamint boldoggá tesz a rekord, de a legfontosabb mégis a csapat volt, és az, hogy hittünk a sikerben a lefújás pillanatáig. Ez a rekord az enyém. Egy gól hiányzott hozzá, végül kettőt szereztem” – mondta a mérkőzés után a láthatóan nagyon boldog Cristiano Ronaldo, aki egyébként 111 válogatottbeli góljából hatot a magyar válogatottnak lőtt.

Egyetlen válogatottnak sem lőtt több mérkőzésen (6) gólt, mint a magyarnak, de két válogatottat, a litvánt és a svédet már hét-hét góllal büntette. Negyvenöt nemzeti tizenegy ellen szerzett eddig gólt, 73 mérkőzésen szerzett eddig gólt a portugálok mezében.

Elképesztő, hogy minél idősebb lesz, annál eredményesebb, 2016 óta, a tavalyi évet leszámítva, parádés meccs/gólszámokat produkál.

2016: 13/13

2017: 11/11

2018: 7/6

2019: 10/14 (!)

2020. 6/3

2021: 10/9

Minden „műfajt” tekintve a világbajnoki (33 gól) és az Európa-bajnoki (31) selejtezőkön bizonyult eddig a legeredményesebbnek, de, persze, azt is tudjuk róla, hogy egyedüli a futballtöreténelemben, aki öt különböző Európa-bajnokságon is gólt szerzett, s hogy ő az Eb-k történetének gólkirálya is (14).

Első gólját 2004-ben, a hazai rendezésű Európa-bajnokságon, a görögök elleni csoportmérkőzésen lőtte, a huszonötödiket 2010-ben, az izlandiak elleni Eb-selejtezőn. Az ötvenediket 2014-ben, a franciák ellen, Saint-Denis-ben, a hetvenötödiket pedig 2017-ben Szentpéterváron, az új-zélandiak ellen. A századikat majdnem pontosan egy éve, Stockholmban, a svédek kapujába küldte.

Nyitókép: NurPhoto/Getty Images