Ilyet még sosem ért el magyar csapat, de nem ez volt a legfurább ezen a világversenyen

A Hegedüs Orsolya, Lajos Hanka, Szűcs Villő, Tichy Eszter, Zalai Ágnes ötös előtt soha nem kvalifikálta magát semelyik felnőtt kategóriában magyar csapat bridzsvilágbajnokságra. A kivételes protestálással kísért nyílt versenyben a 290., utolsó leosztás drámaian alakult magyar szempontból, válogatottunk azzal esett el a vb-től.

A világjárvány miatt bridzsben is sorra maradtak el a tornák, bajnokságok, világversenyek. A Bridzs Világszövetség (WBF) jövőre Olaszországban élő világbajnokságot tervez rendezni, az Európai Bridzsliga (EBL) pedig úgy határozott, hogy a járványhelyzet miatt nem tartja meg az idén sem a hagyományosan a vb-re kvalifikáló Európa-bajnokságot, viszont online selejtezőt rendez. Minden résztvevő országban kijelöltek egy helyet, ott játszottak a helyi válogatottak külföldi ellenőrök felügyelete mellett online.

A nyílt és a női versenyen is az első nyolc szerzett jogot a vb-indulásra azzal, hogy ha a házigazda olasz nyílt válogatott is bekerül oda, akkor a kilencedik helyezett is kijut a világbajnokságra. Az olaszok rendezőként alanyi jogon vb-szereplők, azért indítottak csapatot a selejtezőn, mert az a Bajnokcsapatok Európa-kupájára (BEK) is kvalifikál, oda az első tíz helyezett jut ki.

Az olasz nyílt csapat indulása a versenyen sportban ritkán látható fejleményekhez vezetett. Az olaszok ugyanis

benevezték a válogatottjukba azt a Fulvio Fantonit, akit korábbi partnerével, Claudio Nunesszel együtt több bridzsszervezet is eltiltott tudatos csalás miatt.

Öt évre tiltották el, ez ugyan mostanra épp lejárt, de a nemzetközi bridzstársadalom jelentős része elégtelennek ítélte a büntetést, és nehezményezte, hogy a világbajnok játékos végig tagadott, nem tett beismerő vallomást, nem kért bocsánatot, ráadásul a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordult és ott bizonyítottság hiányában felmentették. Az európai vb-selejtezőn úgy tiltakoztak a csapatok, hogy nem álltak ki az olaszok ellen. A nyílt kategóriában 31 csapat játszott körmérkőzést, Fantoniék aktuális ellenfelei sorra nem jelentek meg a mérkőzésükön még úgy sem, hogy ezzel 12–0-s győzelmet írtak jóvá az olaszok javára. (A csapatversenyen 20 ponton osztozik a két ellenfél, döntetlenért 10–10 jár, 20–0 a legnagyobb győzelem.) Végül a teljes mezőny, így a magyar nyílt válogatott is távolmaradással tiltakozott a csaló jelenléte ellen, az olaszok pedig a 12–0-ikkal, egyetlen lejátszott parti nélkül a harmadik helyen végeztek.

A Dumbovich Miklós, Hegedűs Gál, Szabó Csaba, Szegedi Balázs, Winkler Gábor nyílt magyar válogatott végig a vb-szereplést jelentő 9. hely közelében állt, az utolsó, 31. fordulónak a 8. helyről, jó pozícióból vágott neki. A görögök elleni mérkőzésen ugyan vezetett az ellenfél, de a kilencedik helyért rivális angolok ezzel együtt is jócskán el voltak maradva a magyarok mögött. Így volt ez 289 lejátszott parti után is, ám a verseny legutolsó leosztása tragikusan alakult magyar szempontból. A görögök óriásit kaszáltak a leosztáson, ahogy az angolok is a németek ellen, így ők végeztek a 9. helyen 341,69 ponttal, a magyarok 340.71 ponttal a 10.-ek lettek, vagyis a vb-ről egy hajszállal lemaradtak. A drámai vég után sovány vigasz, hogy a BEK-helyet megszerezték.

A magyar szeniorválogatott a 20. helyen zárt.

A magyar női csapat egyedül az első fordulóban elszenvedett veresége után nem állt vb-szereplést érő helyen,

a legjobb pozíciója az ötödik volt a versenyen, végül hatodikként zárt 204.57 ponttal, több mint 14 ponttal megelőzve a vb-ről lemaradó legjobb csapatot, Norvégiát, ezzel jövőre az 1974-ben életre hívott női vb történetében először ott lesz az indulók között a magyar csapat. A II. világháború után lett nem meghívásos a bridzsvilágbajnokság (1934-ben és 1938-ban Eb-t nyert Magyarország, 1937-ben a budapesti Vigadóban pedig világbajnokságot rendezett és ott második lett), azóta magyar csapatnak sosem sikerült kijutnia a vb-re sem nyílt, sem női, sem szenior, sem pedig a legújabban létrehozott kategóriában, a vegyes (egy nő és egy férfiból álló párok) csapatok között. Jövőre Olaszországban viszont asztalhoz ül a magyar női válogatott.

A nyitókép előterében Lajos Hanka játszik a bridzsezők online megrendezett európai vb-selejtezőjén – Fotó: Selmeci Dávid/Magyar Bridzs Szövetség

