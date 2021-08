Kétesélyes Premier League, négyesélyes dobogó

A húsz megkérdezett elemzőből tizenhárom a Manchester City, hét pedig a remek tavaszt produkáló Chelsea elsőségét prognosztizálja. Az első négy helyre is csupán további két csapat, a Liverpool és a Manchester United esélyes, legalábbis az elemzők szerint.

Pep Guardiola Cityje kétségtelen esélyes arra, hogy megvédje a bajnoki címet. A korábbi évek alapjátékosai közül eddig még csak a klubtörténet legjobb gólszerzője, Sergio Agüero távozott, de ő már az előző idényben is csak keveset játszott sérülései miatt. Esetleg ide vehetjük még a spanyol válogatott Éric Garcíát, aki a Barcelonához igazolt, esetében is megjegyzendő, hogy az éppen a napokban szerződést hosszabbított John Stone és a portugál Rúben Dias mögött nem számított az alaptizenegy tagjának.

Érkezett ellenben az Aston Villa válogatott középpályása, Jack Grealish, mégpedig brit rekordot jelentő 100 millió fontért, körülbelül 117,5 millió euróért. A csúcs lehet, hogy csak napokat él majd meg, a bajnokcsapat ugyanis továbbra sem tett le Harry Kane megszerzéséről. (Különleges, hogy az első fordulóban Kane éppen a City ellen játszhat, a Tottenham csatáraként.) A válogatott középcsatárért állítólag minimum 127 ezer fontot (150 millió euró) kínál a City.

Tavaly is a City és a Chelsea költötte a legtöbbet a Premier League klubjai közül, s úgy fest, a válság e két klubot viselte meg a legkevésbé Angliában, most is e kettő adta ki a legnagyobb összeget. Thomas Tuchel szeretett volna egy gólerős centert, a klub még Robert Lewandowskiért is harcba szállt. Sikertelenül, de nem biztos, hogy rosszabbul járt azzal, hogy visszavásárolta korábbi játékosát, a távozása óta az Evertont, a Manchester Unitedot és az Internazionalét is megjárt Romelu Lukakut. A belga csatárt a mostani 115 millió euró a világ valaha volt legdrágább játékosává emelte, öt átigazolása során összesen 327,56 millió eurót adtak ki érte. A Chelsea tíz éve 15 millió euróért vette meg az Anderlechttől, most pont százzal adott érte többet a milánói Internek. Még egy szám: 2014-ben 35,36 millió euróért engedte el a játékost az Evertonhoz.

Ha van klub, amelynek hívei nehezményezik a Man City-Chelsea dominancia jövendölését, az nyilván a Manchester United. A Vörös Ördögök megtartották Paul Pogbát (pedig jövőre lejár a szerződése), visszavitték a városba a City által nevelt Jadon Sanchót a Borussia Dortmundtól, s nagyon közel állnak ahhoz, hogy a védelmüket Raphael Varane-nal erősítsék meg. A bejelentés bármelyik órában megtörténhet.

A negyedik erő a Liverpool lehet. Ha azelőző idényből, és az akkor szárnyra kelt hírekből indulunk ki, a Vörösök legnagyobb erősítése – függetlenül attól, hogy 40 millió euróért megvették az RB Leipzigtől Ibrahima Konatét, a jelek szerint továbbra is kell belső védő –, hogy az alapemberek közül senki sem távozott, illetve, hogy az alapemberek rengeteg sérülése után most majdnem mindenki egészséges. Jürgen Klopp, persze, nem örült annak, hogy Andy Robertsonnak máris ki kell hagyni néhány mérkőzést. A Pool szezonbeli eredményessége szempontjából kulcsfontosságú lesz, hogy – majdnem egyéves kihagyás után – milyen formában tér vissza Virgil van Dijk.

A szezon már ma este, a Brentford–Arsenal mérkőzéssel megkezdődik.

Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement