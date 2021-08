Marco Rossi: van egy álmunk, amit valóra szeretnénk váltani

A szakvezető az M4 Sportnak adott nyilatkozatában elmondta, hogy a meghívóig a hazai játékosoknak négy mérkőzés lesz a lábukban, a külföldön játszókéban talán kevesebb, csak a tengerentúlon érdekelteknek van több meccsük, és közülük Sallói Dániel meghívását tervezi.

"A többieket illetően, hacsak valami váratlan nem történik, ha a dolgok normálisan haladnak előre, akkor azokat hívjuk meg, akik júniusban is a válogatott tagjai voltak" - fejtette ki.

Az Európa-bajnoki szereplésre visszatekintve megemlítette, hogy több játékosnak nyílhat lehetősége új klubhoz szerződni, de ehhez a jelenlegi egyesületük segítségére is szükség lesz, és attól is függ a váltás, hogy milyen szerződést szeretnének, illetve milyen a jelenlegi szerződésük.

"Ami a lényeg és amit érzek, az az, hogy mindenki olyan klubot keres, amely sportszempontból előrelépés a pályafutásában, amely jobb bajnokságban szerepel, és nagyobb próbatétel elé állítja őket" - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az anyagi feltételek is fontosak, "de ezek a fiúk a sportszakmai szempontokat helyezik előtérbe".

Az Európa-bajnokságon a magyarok a portugáloktól 3-0-ra kikaptak úgy, hogy a 84. percig döntetlenre álltak, a franciákkal 1-1-re végeztek, a németekkel pedig Münchenben játszottak 2-2-t és a hajrában jött német egyenlítésig továbbjutásra álltak.

Megemlítette: a nyári szabadsága alatt sokat gondolt arra, hogy nagyon közel jártak "valami szenzációs, valami történelmi" tett végrehajtásához.

"Ezzel az érzéssel, erről a pontról indulunk újra szeptemberben, ez motivál majd minket" - utalt a közelgő világbajnoki selejtezőkre.

A célokat illetően emlékeztetett rá, hogy Magyarország 1986 óta nem szerepelt világbajnokságon, ezért is van egy álmuk, ami egyelőre nem lehet konkrét célkitűzés, csak egy álom.

"Miért? Mert a csoportunkban ott van Anglia és Lengyelország, amely papíron jobb, mint mi. Persze tudjuk, hogy a papír egy dolog, a pálya pedig egy másik. Ez egy álom, de valóra szeretnénk váltani" - folytatta.

Kérdésre válaszolva kitért a saját jövőjére is. Elárulta, hogy az Eb után nagyobb volt az érdeklődés iránta.

"Volt néhány tényleg érdekes ajánlat, de mindannyiszor azt válaszoltam, hogy én mindig is lojális voltam és az is vagyok. Hosszú távú szerződést kötöttem a szövetséggel, amely 2025 decemberében jár le. Persze szerződéseket fel lehet bontani, bármi megtörténhet bármelyik fél részéről, de addig, amíg a csapatot és engem körülvevő környezet ilyen marad, mint eddig, nincs ok arra, hogy más munka után nézzek. Boldog vagyok itt" - szögezte le.

A magyar válogatott - amely szeptemberben az Eb-döntős Angliával, illetve Andorrával itthon, Albániával idegenben mérkőzik meg - eddig három mérkőzést játszott a jövő évi, katari világbajnokság selejtezősorozatában: Lengyelország ellen 3-3-as döntetlent ért el házigazdaként, majd San Marinóban 3-0-ra, Andorrában pedig 4-1-re nyert.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás