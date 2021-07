Elrajtolt Európa legnagyobb tókerülő vitorlásversenye, az 53. Kékszalag

35 különböző hajóosztályban és értékelési csoportban, 556 egység nevezett az idei 53. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjra, köztük 14 külföldi hajó. A klasszikus egységek hét osztályban neveztek, mintegy 55 hajóval, az abszolút elsőségért pedig összesen 15 hajó verseng majd a Nyílt Többtestű Osztályban, az az a katamaránok között – ismertette az InfoRádióban Holczhauser András.

A Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára arra is kitért: miután a Kékszalag mára már egy fesztiválra nőtte ki magát, számos kulturális és gasztronómiai program egészíti ki a vitorlásversenyt. A csütörtök reggeli startot megelőzően három nézői hajó is kifutott, melyek körülbelül két órán át fognak együtt haladni a mezőnnyel, délután pedig már az első befutókat fogják várni, 17 órától egészen éjfélig a balatonfüredi SpiccBistróban. Holczhauser András hozzátette: pénteken egy partközeli gyorsasági versenyre, szombaton pedig a 14. Kékpántlika fregattára is sor kerül, ami az ifjúsági versenyzők túraversenye, és a balatonfüredi móló közelében kerül megrendezésre.

A Kékszalag díjkiosztója, és azt azt követő zárórendezvény szombaton 18 órától tekinthető meg a balatonfüredi Gyógy téren.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint gyenge szélben versenyez majd a mezőny. A rajt idején még mérsékelt északnyugati szél volt, amely már a délelőtt folyamán gyengül, és a déli óráktól a tavi cirkuláció lesz a meghatározó. Az esti órákban sokfelé teljesen leállhat a légmozgás – hívták fel a figyelmet. A meteorológiai szolgálat szerint pénteken és szombaton is főként a helyi hatások alakítják majd a gyenge, vagy mérsékelt légmozgást.

A Kékszalag Európa leghosszabb tókerülő vitorlásversenye, amelyet először 1934-ben rendeztek meg. A hajósokra a 48 órás szintidő alatt légvonalban 155 kilométeres út vár, a balatonfüredi rajt után Balatonkenese, Siófok és a tihanyi szoros érintésével, majd pedig Keszthelynél fordulva térnek vissza Balatonfüredre.

Tavaly egy rendkívül szélcsendes versenyen a Vándor Róbert vezette RSM2 katamarán nyert 17 óra 52 perc 57 másodperces idővel. A versenycsúcsot a Józsa Márton kormányozta Fifty-Fifty, egy kétárbócos, magyar fejlesztésű katamarán tartja, amely 2014-ben 7 óra 13 perc 57 másodperc alatt ért célba. A legtöbbször, tizenháromszor Litkey Farkas nyerte meg Kékszalagot.

