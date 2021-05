Ezt az őrjítő mezőnyt hozta össze az olimpiai válogató női kajak egyesben 500 méteren

Péntektől olimpiai válogatót rendeznek kajak-kenuban Szegeden.

"Elsősorban az Eb-n induló csapatról dönt a válogató, azt követően az összetett eredmény dönt az olimpiai csapatról is" - tisztázta Hüttner Csaba szövetségi kapitány az InfoRádióban.

Négy magyar kenus (Balla Virág, Takács Kincső, Adolf Balázs, Fejes Dániel) helye már biztos Japánban - igaz, a női kenu egyesre még kerestetik a tokiói résztvevő, és a férfiaknál is lehet egy-két tartalékos a koronavírus-helyzet miatt -, így a mostani esemény elsősorban a kajakozóknak fontos, a mezőnyben pedig számos olimpiai és világbajnok is megküzd egymással.

"Úgy megyünk el a végső nevezésig, hogy legyenek B-terveink is, de igaz, hogy kajakban ez lesz az első válogató, bár ott Béke Kornél és Varga Ádám már biztos Eb-résztvevők párosban; ez persze nem azt jelenti, hogy már olimpiai résztvevők is" - ecsetelte.

Az ötszörös olimpiai aranyérmes Kozák Danuta 20 hónap után az első versenyét teljesíti,

500 méteren egyesben, majd párosban Bodonyi Dórával vág neki a távnak.

"Az a legfőbb hátránya annak, hogy ennyi jó versenyzőnk van, hogy mindenki az utolsó pillanatig az egyesre koncentrál leginkább, mert az egyes a fő irányvonal a négyesbe kerüléshez is. Ezért a párosfelkészülés minden versenyző esetében minimálisan háttérbe szorul, de mivel alapesetben két párost is tudunk indítani a tokiói olimpián, erre is fókuszálnak. De azt gondolom, hogy a nevezések alapján ez a páros, illetve Csipes Tamaráé és Medveczky Erikáé kiemelkedik a mezőnyből" - fejtegette. A női 500 egyes mezőnye A nevezési lista alapján a négy előfutamban összesen négy olimpiai és kilenc felnőtt világbajnok száll vízre, de utánpótlás vb-győztesből is lesz jó néhány a rajtnál. Ott lesz a mezőnyben a háromszoros olimpiai bajnok Douchev-Janics Natasa, a kétszeres aranyérmes Fazekas-Zur Krisztina és a riói bajnok Csipes Tamara is, továbbá a világbajnok Kárász Anna, Hagymási Réka és Gazsó Dorka is. (MTI)

Hüttner Csaba jelezte, hogy az egyesben győztes kajakozók szinte biztosan ott lehetnek majd Tokióban, de érdekes lesz a párosok csatája is.

"Elvileg semmi nem fix, összetett eredményeket nézünk, de az egyesben győztesek majdnem biztos, hogy az olimpiai csapat tagjai lesznek" - fogalmazott Hüttner Csaba.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás