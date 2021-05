Kajak-kenu: megvan a szegedi magyar csapat

Hüttner Csaba, a kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya kihirdette keretét a szerdától vasárnapig tartó szegedi versenyre: az első két napon sorra kerülő európai olimpiai pótkvalifikációs viadalon hat, a pénteken rajtoló világkupán pedig összesen 45 magyar sportoló áll majd rajthoz a Maty-éren.

A magyar válogatott a megszerezhető 18-ból eddig 14 kvótát gyűjtött be a nyári, tokiói játékokra (5 férfi kajakost, 6 női kajakost és 3 női kenust), ezen a héten még négy számban - férfi C-1 és C-2 1000 méteren, valamint férfi K-2 1000 és K-1 200 méteren - próbálkoznak majd a hazai versenyzők.

"A kvóta megszerzésére reális esélye van Adolf Balázsnak és Fejes Dánielnek C-2-ben, valamint Csizmadia Kolosnak a sprinttávon, ők már a tavalyi világkupán bizonyították, hogy ott lehetnek a legjobbak között, és az idei formájuk is bíztató. A múlt heti pótkvalifikációs válogatón meggyőzően szerepelt a Béke Kornél, Varga Ádám kajakos duó is, akár ők is megszerezhetik az utolsó hiányzó férfi kajakos indulási helyett K-2 1000 méteren" - mondta a szakvezető a magyar szövetség honlapján.

K-1 200 és C-2 1000 méteren az első két hely ér majd tokiói indulási jogot, míg K-2 1000, illetve C-1 1000 méteren csak a győztes örülhet.

A pótkvalifikációs verseny magyar indulói:

férfi K-1 200 m: Csizmadia Kolos

férfi K-2 1000 m: Béke Kornél, Varga Ádám

férfi C-1 1000 m: Bodonyi András

férfi C-2 1000 m: Adolf Balázs, Fejes Dániel

A pénteken kezdődő világkupán összesen 26 versenyszámban osztanak érmeket, és miután ebben a sorozatban megengedett, szinte mindegyikben két magyar egység áll rajthoz. A vk-n elért hazai eredményeket Hüttner Csaba több számban figyelembe veszi az olimpiai csapat kialakításakor is.

Az esemény hivatalos oldalán, a szeged2021.com-on az összes futam követhető lesz. A verseny a járványügyi intézkedések miatt zárt kapus.

A vk-n paraversenyszámokat is rendeznek, amelyeken tokiói paralimpiai kvótákat lehet szerezni. A magyar paracsapat eddig három indulói helyet gyűjtött, Weisz Róbert szövetségi kapitány szerint ezen a versenyen reális esély van még 1-2 kvótára. A magyar vk-csapat:

Férfiak:



K-1 200 m: Tótka Sándor, Birkás Balázs



K-1 500 m: Nádas Bence, Kós Benedek Tibor



K-1 1000 m: Kopasz Bálint, Gál Péter István



K-2 500 m: Balogh Gergely, Szendy Maximillián; Noé Zsombor, Dombvári Bence



K-2 1000 m: Noé Bálint, Kulifai Tamás; Vajda Bence Ferenc, Erdélyi Tamás



K-4 500 m: Balogh, Molnár Péter, Nádas, Tótka; Noé Zs., Vajda, Dombvári, Kós



K-1 5000 m: Kopasz, Noé B.



C-1 500 m: Kiss Balázs, Szőke Attila



C-1 1000 m: Szőke, Slihoczki Ádám



C-2 500 m: Hajdu Jonatán, Fekete Ádám; Zombori Dominik, Kocsis Ádám



C-2 1000 m: Adolf Balázs, Fejes Dániel; Hajdu, Fekete



C-1 5000 m: Adolf, Fodor



Nők:



K-1 200 m: Kárász Anna, Kiss Blanka



K-1 500 m: Kárász, Rendessy Eszter



K-1 1000 m: Kőhalmi Emese, Bakó Olga



K-2 200 m: Lucz Anna, Kiss Blanka



K-2 500 m: Biben Karina Klaudia, Rendessy Eszter; Lucz Anna, Csikós Zsóka



K-4 500 m: Kőhalmi, Biben, Bakó, Csikós



K-1 5000 m: Csikós, Rendessy



C-1 200 m: Takács Kincső, Seres Fanni Barbara



C-1 500 m: Bragato Giada, Molnár Csenge



C-1 5000 m: Kisbán Zsófia, Horányi Dóra



C-2 200 m: Horányi, Seres; Bragato, Kisbán



C-2 500 m: Balla Virág, Takács; Gönczöl Laura, Opavszky Réka



Vegyes számok:



K-2 200 m: Lucz Anna, Csizmadia Kolos; Kiss Blanka, Apagyi Levente



C-2 200 m: Molnár Csenge, Hajdu Jonatán; Horányi Dóra, Fekete Ádám

Nyitókép: Kovács Tamás