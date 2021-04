Spanyol bajnoki címre hajtó csapat is vinné Szalai Attilát

A török sporx.com értesüléseire hivatkozva arról ír az nso.hu, hogy a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Sevilla is érdeklődik a török Fenerbahcéban játszó magyar válogatott védő, Szalai Attila iránt.

A futballista januárjában szerződött a török élvonalba a Fenerbahcéhoz, és egyből alapembere lett a bajnoki címért küzdő, jelenleg második helyen álló együttesnek – emlékeztet a magyar lap. Sőt, kiváló teljesítményéről rendszeresen cikkeznek a török lapok is. Legutóbb vasárnap, amikor gólt szerzett a Kasimpasa elleni, 3–2-re megnyert mérkőzés 40. percében.

A 23 éves belső védő ráadásul a magyar válogatott védelmében is kulcsszerepet tölt be, így török sajtóhírek szerint több európai topcsapatnak is felkeltette a figyelmét. Március végén a Premier League-ben szereplő Leicester City érdeklődésről lehetett olvasni, akkor a török fanatik.com információiból az derült ki, hogy

a Fenerbahce legalább 25 millió eurót kérne fiatal védőjéért 2021 nyarán. Az isztambuli klub 2 millió eurót fizetett érte januárban a ciprusi APOEL-nek.

A spanyol élvonalban jelenleg negyedik, de a listavezető Atlético Madridtól mindössze három pontra lévő, El-címvédő Sevilla is szeretné a soraiban tudni a magyar válogatott játékost a sportx.com szerint. Megemlítik, hogy a Fenerbahce legalább 25 millió eurót kérne a magyar válogatott védőért, de ajánlatokat csak a nyári Európa-bajnokság után hallgat meg, mert azt reméli, ott még feljebb mehet a télen szerződtetett védő vételára.

Nyitókép: Fenerbahce