Elhunyt a szovjet jégkorong egyik legendás alakja

Kilencvenhét évesen Moszkvában elhunyt Viktor Suvalov, a szovjet jégkorong egyik legendás alakja. A nemzetközi szövetség (IIHF) honlapjának közlése szerint halálát az orosz szövetség erősítette meg. Sajtóhírek szerint Suvalov a koronavírus-fertőzés szövődményeiben hunyt el.

Suvalov 1947-ben lépett jégre először Cseljabinszkban, de a Szovjetunióban jobban kedvelt jéglabdában. Csapata az 1946-47-ben megalakult jégkorongbajnokság sikerét látva váltott sportágat. A tehetséges Suvalov hamar a légierő csapatához, a VVSZ Moszkvához került, amellyel három bajnokságot nyert, mielőtt az egyesület beolvadt volna a szovjet jégkorong kirakatcsapatába, az sportágat évtizedeken át meghatározó, a válogatottal szinte megegyező CSZKA Moszkvába.

He was the last surviving #Olympic and #IIHFWorlds champion of the Soviets' first golden era of the '50s. Viktor Shuvalov passed away at the age of 97. RIP More about his life and anecdotes: https://t.co/YvVD3HGXkZ



