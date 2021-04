Baji Balázs: lehet, hogy szintidő nélkül kell kijutnom Tokióba

A bizonytalanságok ellenére is bizakodva készül a szabadtéri szezonra a világbajnoki bronzérmes Baji Balázs, aki az InfoRádiónak adott interjújában először a fedett pályás szezonban teljesített eredményeit értékelte.

"Mindent egybevéve elégedett vagyok, még akkor is, ha nem teljesen tükrözik az időeredmények és a helyezések a tényleges képességeimet; karnyújtásnyira voltam az Eb-döntőtől, egy olyan időeredménytől, amely a sérülést megelőző időszakomban is nagyon jónak számított" – mondta a Honvéd gátfutója. "Az irány jó, a felkészülés alapozó része jól sikerült, ki kell javítani a hiányosságokat és erősíteni, ami jól megy, a szabadtér a hangsúlyosabb, főleg olimpia évében" – foglalta össze Baji Balázs.

Ebben az időszakban az élsportolóknak is nehéz külföldre menni, de azért "szervezés alatt vannak" az edzőtáborok is.

"Kevés ország fogad bennünket,

ott is napról napra változnak a szabályozások. Ez még egy nyitott kérdés. Ha edzőtábor nélkül kell felkészülnünk, az sem akadályozhat meg minket" – mondta.

Az olimpiai kvalifikáció miatt ráadásul sokkal hamarabb kell csúcsformában lenni, hiszen június 30-án lezárul a kijutási lehetőség "időkapuja".

"Nyilván a 13,32-es kvalifikációs szint erős, példának okáért az volt Kiss Dániel országos csúcsa 2010-ben, amit utána sikerült szerencsére megdöntenem, de ez is mutatja azt, hogy Danin és rajtam kívül soha, senki nem futott ilyen időeredményt Magyarországon. Nagyon nagy feladat lesz elérni. Ha nem sikerül, akkor is kevéssel 13,40-en kívüli eredménnyel még ki lehet jutni az olimpiára, és talán a világranglistahely is elég kell hogy legyen" – ecsetelte a helyzet bonyolultságát a sportoló.

Reális elvárás a pozíció alapján történő kijutás, de optimista jóslás alapján akár idővel is kijuthat Tokióba Baji Balázs.

A megrendezhető versenyekkel kapcsolatban elmondta, a jelszó most az alkalmazkodás, hisz

senki sem tudja, milyen versenyek lesznek pár hónap vagy akár hét múlva, mindig "rajtra készen kell állni",

a hazai versenyek, az ob és a Gyulai Memorial fix, igaz, az utóbbi már nem számít bele az olimpiai kvalifikációba.

Amiben még bízhat, hogy meghívásos versenyek közül minél többször gyűjtögetheti a ranglistás pontokat, és lesz alkalma jó időt is futni.

Nyitókép: Urs Flüeler