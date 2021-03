Andorra előtt - Marco Rossi nem beszél mellé

Akárcsak San Marino ellen, Andorra vendégeként is kizárólag a három pont megszerzését tartja elfogadhatónak Marco Rossi, a két csapat szerdai világbajnoki selejtezőjére készülő magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

"Sem a hosszú utazás, sem a műfű, sem semmi más nem lehet kifogás. A három pontot meg kell szereznünk, csak ez számít, hiszen ezért jöttünk. Persze emellett minden tiszteletünk az andorrai válogatotté" - nyilatkozta keddi sajtótájékoztatóján az olasz szakember.

A tréner újságírói kérdésre válaszolva elmondta,

a 2017-es 1-0-s andorrai győzelemmel zárult összecsapáson a mostani keretből mindössze négyen voltak itt,

de a most keretben lévő 21 futballistában ugyanúgy ég a bizonyítási vágyi.

Marco Rossi a hiányzókról, a klubcsapataikba visszarendelt Willi Orbánról, Gulácsi Péterről és Sallai Rolandról szólva elmondta, a válogatott az elmúlt időszakban többször is bizonyította már, hogy csapatként erős, ennek is köszönhetően rendre meg tudta oldani például Szoboszlai Dominik pótlását is.

A szövetségi kapitány megjegyezte, néha úgy érzi, néhányan arra várnak, hogy hibázzon a csapat, és ezért kritizálni lehessen, pedig szükséges lenne az összefogás annak érdekében, hogy a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon a címvédő Portugáliával, a világbajnok Franciaországgal és Németországgal felvegye a versenyt.

A játékosok közül Dibusz Dénes vett részt a sajtótájékoztatón, a Ferencváros kapusa elmondta, hasonló mérkőzésre számít, mint San Marino ellen, ugyanakkor

Andorra képes agresszívabban futballozni,

mint a vasárnapi rivális. Hozzátette, ezzel együtt is bízik benne, hogy a magyar válogatott jóval többet birtokolja majd a labdát, remélhetőleg még az első félidőben vezetést szerez, és végig kontrollálva a mérkőzést gyűjti be a három pontot.

"Még egyszer nem léphetünk ugyanabba a folyóba" - fűzte hozzá a kapus, reagálva a 2017-es összecsapásra, amelyen nem volt ott, de mint válogatott játékos, dühös és csalódott volt.

A magyar válogatott a múlt héten a lengyelek elleni hazai 3-3-as döntetlennel kezdte a sorozatot, majd San Marino otthonában diadalmaskodott 3-0-ra. Az Andorra vendégeként sorra kerülő összecsapás 20.45 órakor kezdődik szerdán.

A magyar válogatott várható kezdőcsapata (az MTI szerint):

Dibusz Dénes - Botka Endre, Szalai Attila, Lang Ádám, Fiola Attila, Lovrencsics Gergő - Nagy Ádám, Kleinheisler László - Varga Roland, Varga Kevin - Szalai Ádám

