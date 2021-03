Huszonkét éve várt erre Szeged - kajak-kenu-Eb helyszíne lesz

Az ECA (Európai Kajak-Kenu Szövetség) úgy döntött, a 2024-es párizsi olimpia előtt Szegeden rendezik meg a gyorsasági szakág Európa-bajnokságát - derül ki a Kajakkenusport.hu közléséből.

A döntést követően Kárai Péter, az MKKSZ alelnöke és az ECA vezető testületének tagja elmondta, több indok is alátámasztotta, hogy a mára már a sportág szentélyének számító maty-éri pályára esett a választás.

2002-ben a magyar küldöttség 10 arany, 7 ezüst és 2 bronzéremmel zárt a Tisza-partján. Azóta ugyan 2008-ban még rendeztünk egy utánpótlás-Eb-t is, felnőttet nem.

Érdekes, hogy vb-t azóta kétszer is rendezett hazánk, 2011-ben és 2019-ben is.

Szeged mellett, a lengyelországi Poznan, a bolgár Plovdiv és a csehországi Rasice városa pályázott még az esemény megrendezésére.

Több ok is szólt a magyar helyszín mellett: Kárai Péter befolyása, a sportág népszerűsége Magyarországon (közönség), valamint a tévéközvetítés várható színvonala is a tényezők között volt.

A pályázatban eredetileg május 23-26. szerepel lebonyolítási dátumként, de ez még változhat.

