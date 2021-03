Rédli András: élet-halál harc jön Kazanyban, pedig az oroszok nem is rendezhetnének versenyt

Teljes erővel készül a magyar férfi párbajtőrvívó-válogatott a tokiói olimpiai szereplésről döntő kazanyi világkupa-versenyre, amelyet úgy rendeznek meg bő két hét múlva, hogy az egyik legnagyobb ellenfél éppen a házigazda Oroszország lesz. Az olimpiai bronzérmes, világbajnok Rédli András beszélt az InfoRádiónak a Tokió szempontjából döntő jelentőségű versenyről.

A párbajtőröző elmondta, nagy segítség a számára, hogy a felesége dietetikus, odafigyeltek az immunrendszere megerősítésére az elmúlt egy évben, és reméli, hogy ezután sem kapja el a koronavírust.

Szerinte úgy kell készülniük erre a kvalifikációs versenyre, mintha életre-halálra menne, mentálisan nagyon erősnek kell lenniük.

„Egy éve nem versenyeztünk nemzetközi eseményen, szóval fogalmunk sincs, hogy a mezőnyhöz képest hol tartunk”

– mondta Rédli András. Hozzátette, természetesen ezzel az ellenfelek is így vannak, mindenesetre a magyar válogatott felkészülten várja a versenyt.

Noha itthon még nem hirdettek csapatot, a vívó nem lát különösebb rivalizálást az aspiránsok között, és már nincs a csapatba kerülés szempontjából döntő verseny. Arra is felhívta a figyelmet, hogy

akár egy PCR-teszt is meghatározhatja az összeállítást.

Sem az edzők, sem a versenyzők nincsenek könnyű helyzetben. Sok a bizonytalanság, egyet emelt ki: „Oroszországban nem is rendezhetnek versenyt, mégis megrendezik.”

Ráadásul épp az oroszok az egyik nagy riválisuk.

Ő nagy matematikus a csapatban – mondja –, de most még ő is el van bizonytalanodva, mert még az is előfordulhat, hogy megnyerik a versenyt, mégsem jutnak olimpiai kvótához dacára annak, hogy jelenleg kvalifikációt érő helyen állnak.

„Most nem számolgatni megyünk, hanem versenyt nyerni”

– summázott. Hozzátette, fura, hogy az oroszok maguknak rendeznek egy versenyt, de most csak magukkal kell foglalkozniuk. Az oroszok A tervezettnél kisebb létszámú orosz csapat jön Budapestre, a kardozók olimpiai kvalifikációs világkupa-versenyére, amely jövő héten csütörtöktől vasárnapig tart.



A moszkvai bejelentés szerint mintegy húsz vívójukat kénytelenek otthon hagyni, illetve helyettesíteni, mivel megfertőződtek a koronavírussal.



Amint azt Ilgar Mammadov, az orosz vívók vezetőedzője a TASZSZ-nak elmondta, könnyebbséget jelent számukra, hogy ebben a fegyvernemben női válogatottjuk már kivívta a részvételi jogot Tokióra, ugyanakkor a férfiakra még komoly feladat vár.



A budapesti Gerevich-Kovács-Kárpáti kard vk-n a megbetegedések dacára több nagy név is indul: így Kamil Ibragimov, aki a világranglistán 8., továbbá Venjamin Resetnyikov (10.) és Konsztantyin Lohanov (19.), mellettük pedig Anatolij Kosztyenkót, Vaszilij Sirsovot és Oleg Petrovszkijt említette még meg a vezetőedző.



A női küldöttséget Olga Nyikityina (5.), Szofja Pozdnyakova (16.), továbbá Anasztaszja Bazenova, Anna Koroljova, Alina Moszejko, Szvetlana Szaveljeva és Anna Szmirnova alkotja.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor