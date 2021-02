Molnár Tamás bemutatta az új szegedi uszodát

Szombaton délután a Magyarország-Szerbia férfi vízilabda-mérkőzéssel avatják fel hivatalosan a szegedi Tiszavirág Sportuszodát. Molnár Tamás, a Magyar Vízilabda Szövetség – szegedi származású – alelnöke elmondta: ezúttal megnyitó nem lesz, ünnepséget majd akkor tartanak, amikor nézők is jelen lehetnek a létesítményben.

Az uszoda 1200 nézőt tud befogadni, és hazai és nemzetközi vízilabda- és úszóversenyek megrendezésére is alkalmas.

Az uszodában egy 50 méter hosszú, 25 méter széles, 10 pályás, 2,2 méter mély versenymedence található, amely egy mozgatható válaszfallal 25 méteres 2×10 sávosra osztható. A medencecsarnok természetes megvilágítású, sötétíthető, és tévéközvetítésre alkalmas sportvilágítást is kiépítettek benne. A versenymedence mellett egy 1,8 méter mély 25×15 méteres bemelegítőmedence és egy 0,9 méter mély 20×12,5 méteres tanmedence, illetve egy külső-belő lazítómedence is az uszoda része.

Az épületben kondicionálótermek, konferenciaterem, egyesületi irodák, gyermekmegőrző, tanulószoba, üzlethelyiségek, büfék és egy wellness részleg is megtalálható

Minden aspektusból világszínvonalú létesítményt kapott Szeged és a magyar úszósport – emelte ki a játékosként háromszoros olimpiai bajnok.

Mint mondta, az uszoda kiváló háttere lesz a Szegeden folyó utánpótlás-nevelésnek, és a pólósok és úszók mellett más sportágak képviselői, így a triatlonosok vagy a búvárúszók is használhatják majd.

Molnár Tamás szólt arról is, hogy amint a korlátozásokat feloldják, a lakosság is birtokba veheti majd a medencéket. Úgy kell az edzésidőket kialakítani, hogy a két sportuszodából az egyiket bármikor igénybe vehesse a közönség is. A magyar válogatott kerete Szerbia ellen kapusok: Lévai Márton (OSC), Kardos Gergely (Doua, francia), Nagy Viktor (Szolnok), Vogel Soma (FTC)

mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Szolnok), Baksa Benedek (Eger), Burián Gergely (OSC), Bátori Bence (Vasas), Erdélyi Balázs (OSC), Gyárfás Tamás (BVSC), Hárai Balázs (OSC), Konarik Ákos (Szolnok), Manhercz Krisztán (OSC), Mezei Tamás (FTC), Nagy Ádám (Szolnok), Pásztor Mátyás (BVSC), Pohl Zoltán (FTC), Sánta Dániel (Szeged), Sedlmayer Tamás (FTC), Vigvári Vendel (FTC), Zalánki Gergő (FTC)

Nyitókép: szeged.hu