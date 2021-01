Másfél év jutott Frank Lampardnak a Chelsea-nél, már az utódját is kinézték

18 hónap után menesztette a Chelsea angol labdarúgócsapat edzőjét, a korábbi legendás játékost, Frank Lampardot – értesült a Sky Sports.

Már azt is tudni, ki válthatja:

a német Thomas Tuchel, aki korábban a PSG kispadján ült a Borussia Dortmundé után – a magyar Lőw Zsolt pályaedző főnökeként.

A 2019 derekán kinevezett Frank Lampard első szezonjában FA-kupa döntőt játszott csapatával, azonban most 19 forduló után csak a 9. helyen áll a Premier League-ben, 11 pontos hátrányban az élen álló Manchester Unitedtól azok után, hogy nyáron több mint 200 millió font fölött rendelkezve erősíthette meg a játékoskeretet.

Frank Lampardnak az Everton, a Wolverhampton, az Arsenal és a Leicester elleni idegenbeli vereségek, valamint a Manchester City elleni hazai 3–1-es kudarc vezetett a vesztéhez.

Az értesülés ezt is hangsúlyozza, hogy a klubtulajdonos Roman Abramovics "nagyon nehéz döntést" hozott, és azt is, hogy Frank Lampard mindig is a klub fontos ikonja marad: „Ez nagyon nehéz döntés volt a klub számára, azért is, mert kiváló a személyes kapcsolatom Frankkel, a legnagyobb tisztelettel gondolok rá.

Feddhetetlen ember, akire a legmagasabb szintű munkamorál a jellemző. A jelenlegi körülmények mellett azonban úgy hisszük, az edzőváltás a legjobb megoldás.

A klub, az igazgatóság és mindenki nevében szeretnék köszönetet mondani Franknek a vezetőedzőként végzett munkájáért, és sok sikert kívánok neki a jövőben. Fontos ikonja ennek a nagyszerű klubnak, és státusa itt nem változik. A Stamford Bridge-en mindig szívesen fogadják.”

A Roman Abramovics által eddig a Chelsea-től elbocsátott edzők listája és azok szolgálati időszaka:

2000–2004 Claudio Ranieri

2004–2007 José Mourinho

2007–2008 Avram Grant

2008–2009 Luiz Felipe Scolari

2009 Guus Hiddink

2009–2011 Carlo Ancelotti

2011–2012 André Villas-Boas

2012 Roberto di Matteo

2012–2013 Rafael Benítez

2013–2015 José Mourinho

2016 Guus Hiddink

2016–2018 Antonio Conte

2018-2019 Maurizio Sarri

2019-2021 Frank Lampard

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall