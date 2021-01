Szoboszlai Dominik máris oktatja a németeket

“Salzburgban két évig tartott, mire megtanulták, most jobb az elején tudni, mi a helyes kiejtése ” – mondta Szoboszlai Dominik a Kicker című sportmagazinnak adott videointerjúban, amelynek egyik témája az volt, hogyan is kell helyesen kiejteni az RB Leipzig legújabb szerzeményének nevét.

A sport1tv.hu összefoglalója szerint a középpályást megkérdezték arról is, miért az RB Leipziget választotta: “Megnéztem, én hol tartok, hol a helye a bajnokságnak, a csapatnak, utóbbi milyen formában van. Azt hiszem, a jövőmet illetően a legjobb döntést hoztam. Az RB Salzburg és az RB Leipzig ha nem is ugyanazt a futballt játssza, de hasonlót. Azt mondtam magamnak, oké, négy évet játszottam a Salzburgban, így nincs szükségem olyan sok időre ahhoz, hogy belejöjjek ebbe a játékstílusba. Ez is szerepet játszott abban, amiért a Lipcse mellett döntöttem.”

Az erősségeiről azt mondta, nem lő rosszul, és igyekszik mindig azt nyújtani, amit tud, ami benne van. "Minden nap azért dolgozom, hogy segíthessek a csapatnak. Olyan sok gólt szeretnék szerezni, illetve előkészíteni, amennyi csak lehetséges, hogy segíthessek a csapatnak” – mondta Szoboszlai.

Végül pedig jött a felvetés arról, mit szól a Puskás Ferenccel való összehasonlításhoz.

“Nem szeretnék Puskás Ferenc lenni, én Szoboszlai Dominik akarok lenni.

Amikor kisgyerek voltam, Puskás Ferenc nekem is a példaképem volt. Én is példaképe akarok lenni azoknak a magyar gyerekeknek, akik most kezdenek futballozni vagy már futballoznak is.”

Nyitókép: Facebook