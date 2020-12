Nagy változások jönnek az NHL-ben

Mivel a kanadai-amerikai határt csak karanténkötelezettséggel lehetne átlépni, ezért az NHL hét kanadai csapata az erre az egy szezonra létrehozott Északi-csoportba kapott besorolást. A Keleti-, a Központi- és a Nyugati-divízióban egyaránt nyolc klub játszik.

A május 8-ig tartó alapszakaszban minden együttes 56 mérkőzést játszik, kizárólag csoporton belül. A nyolccsapatos csoportokban mindenki nyolcszor találkozik minden ellenféllel, míg északon kilenc vagy tíz egymás elleni összecsapás lesz.

A rájátszásba minden csoport négy-négy legjobbja kerül, és az első két kört itt is csoporton belül rendezik. Az első fordulóban az első kiemelt a negyedikkel, a második pedig a harmadikkal csatázik. A két kör után állva maradt csoportonkénti legjobbak az alapszakaszban elért pontszám alapján külön kiemelést kapnak, és ekkor is az 1-4., 2-3. párosítás lesz az elődöntőben. A finálét - akár csak a korábbi három fordulót - az egyik csapat negyedik sikeréig játsszák. A szezon várhatóan július elején zárul, és akkor a 2021/22-es idény már a megszokott módon, októberben kezdődhetne.

Azok a csapatok, amelyek a koronavírus-járvány miatti szezon leállás után nem kerültek rájátszásba, december 31-én mehetnek edzőtáborba, míg a többiek január 3-tól. Az alapszakasz előtt nem rendeznek felkészülési találkozókat, egyből tétmeccsek következnek.

Alapesetben az NHL-ben október elejétől június közepéig tart egy idény, ám idén a pandémia miatt csak szeptember végén, az edmontoni buborékban megrendezett finálé során tudták átadni a Stanley Kupát, így a korlátozások és a csúszások miatt nem lehetett megkezdeni időben a 2020/21-es kiírást.