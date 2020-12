Ezt már nem lehet visszaszívni: arcon köpte ellenfelét a Bundesliga-csatár, majd bocsánatot kért

A Mönchengladbach–Hoffenheim mérkőzés 77. percében Thuram a tizenhatos sarkáról kapura lőtt, ám eközben Stefan Posch ellökte. A két játékos szóváltásba keveredett, majd a házigazdák francia csatára közvetlen közelről arcon köpte a vendégek osztrák védőjét. A játék folytatódott, mert Frank Willenborg játékvezető nem látta az esetet, de miután az egyik asszisztense szólt neki, a videobírós visszajátszás megtekintése után Thuramnak piros, Poschnak sárga lapot adott.

"Mindenkitől elnézést kérek, Stefan Poschtól, az ellenfeleimtől, a csapattársaimtól, a családomtól és mindenkitől, aki ezt látta" – írta a 23 éves Thuram, a világbajnok Lilian Thuram fia a közösségi oldalán. "Ma valami olyasmi történt, ami nem én vagyok, és soha nem szabadott volna megtörténnie. Természetesen vállalom a tettem következményeit."

Marco Rose, a Mönchengladbach vezetőedzője már a meccs után bocsánatot kért "a klub nevében".

Marcus Thuram sent off for SPITTING in opponent's face as Ryan Sessegnon nets late winner to down Borussia Monchengladbach https://t.co/ezE98wnpjM — MailOnline Sport (@MailSport) December 19, 2020