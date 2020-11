Lewis Hamilton minden helyzetből a maximumra törekedve írt történelmet

Az isztambuli győzelmével hetedik világbajnoki címét szerző, a McLarentől 2013-ban a Mercedeshez igazoló brit versenyző pályafutásáról Vámosi Péter, a Racingline.hu főszerkesztője beszélt az InfoRádiónak. Lewis Hamilton mindig Mercedes-motorral versenyzett, egész pályafutása a gyárhoz köti, és már most nyilatkozta, hogy visszavonulása után szeretne itt szerepet vállalni, a kutatásfejlesztésben részt venni, az autóipart, a márkát a környezettudatosság felé közelíteni – mondja Vámosi Péter.

2007-ben újoncként hajszálnyira volt a világbajnoki címtől, a szakértő szerint sokan azt gondolják, hogy mivel szabálytalanságon kapták a a McLarent (a Ferraritól szerzett jogosulatlanul információkat a csapat), sportpolitikai okokból nem lehetett első az újonc (a csapat eredményét elvették, a pilótákét viszont meghagyták, végül a ferraris Kimi Räikkönnen egy-egy ponttal előzte meg a két McLaren-pilótát, a címvédő Fernando Alonsót és Hamiltont).

2008 is ritkán látott szoros világbajnokságot hozott, az utolsó méterekig nyílt volt a verseny, de végül nem Felipe Massa, hanem az ifjú brit nyert.

A szakértő úgy látja, Hamilton olyan versenyző, aki nem ismer lehetetlent, bárhol is van a mezőnyben, megy előre, próbálja a maximumot kihozni a helyzetből.

Lewis Hamilton szezonról szezonra szezon csapata futamgyőzelmei száma vb-helyezése 2007 McLaren 4 2. 2008 McLaren 5 1. 2009 McLaren 2 5. 2010 McLaren 3 4. 2011 McLaren 3 5. 2012 McLaren 4 4. 2013 Mercedes 1 4. 2014 Mercedes 11 1. 2015 Mercedes 10 1. 2016 Mercedes 10 2. 2017 Mercedes 9 1. 2018 Mercedes 11 1. 2019 Mercedes 11 1. 2020* Mercedes 10 1. *Az idei – rövidített – szezonban 17 futamot tartanak meg, ebből még három van hátra, az eddig megrendezett 14 versenyből 10-et Lewis Hamilton nyert

Akkor is hozott futamgyőzelmet, amikor a McLarcen nem volt a legjobb passzban, most már felzárkózott Michael Schumacher mellé az örökranglista élére a hét világbajnoki címével, a futamgyőzelmek és az első rajthelyek tekintetében már korábban elvette a némettől a rekordot. Vámosi Péter elmondta, 2010-ben szállt be a Mercedes csapat a Forma–1-be, Michael Schumachert igazolták le, de nem hozta a várt sikereket. Összevetve a két bajnokot úgy látja, a német megengedett magának olyan sportszerűtlen húzásokat, amiket Hamilton nem. Talán nem is volt rászorulva a Mercedes dominanciája miatt, de az is igaz, a Ferrarinak is volt négy-öt hasonló szezonja, tette hozzá Vámosi Péter. Más korszakban versenyeztek, nehéz őket egymáshoz mérni.

Nyitókép: MTI/EPA/Reuters/Jennifer Lorenzini