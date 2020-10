Bocsánatot kért, és örökre visszavonult az ámokfutó gokartos

A hétvégi Lonatóban rendezett gokart-világbajnokságon a 23 éves Luca Corberi leszakadt lökhárítójával először megdobta riválisát, a futamból őt kilökő Paolo Ippolitót, majd a paddockban nekiront ellenfelének, akit néhány pillanattal később Corberi édesapja, a lonatói pálya tulajdonosa is „letámadott”.

Az ámokfutás után többen örökös eltiltást követeltek, Felipe Massa, az FIA gokart-bizottságának elnöke pedig jelezte, biztos, hogy lesznek még következményei a történteknek.

Karting driver Luca Corberi got mad at a race and then this happened. Should be a ban for life. pic.twitter.com/ofVoSif6fJ — F1 Feeder Series (@F1FeederSeries1) October 4, 2020