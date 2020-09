Egy csapatban Messi és De Bruyne!

A legutóbbi idényben nagy volt a „szórás”, de hárman öt hónapban is csapattagok voltak, Robert Lewandowski, Virgil van Dijk és Kevin De Bruyne. Élen jártak még a Liverpool-játékosai, főleg ők alkotják a védelmet. A tizenegy játékosból öt a Premier League-ben, három a Bundesligában, kettő a La Ligában, egy a francia Ligue 1-ben játszott, az olasz Serie A-ból senki, még az aranycipős, olasz bajnoki gólrekordot beállító Ciro Immobile sem fért be.

A tizenegyben jól ismert, a legszűkebb elitben jegyzett nevek találhatóak, talán két fiatalt érdemes külön is kiemelni. A norvég Erling Haaland és a francia Dayot Upamecano is a 2019–2020-as idényben robbant be a nemzetközi elitbe.

A tizenegy: Marc-André ter Stegen (német, Barcelona, 2 havi csapatba kerülés) – Trent Alexander-Arnold (angol, Liverpool FC, 4), Virgil van Dijk (holland, Liverpool FC, 5), Dayot Upamecano (francia, RB Leipzig, 2), Andy Robertson (skót, Liverpool, 3) – Kevin de Bruyne (belga, Manchester City, 5), Jordan Henderson (angol, Liverpool FC, 2), Ángel di María (argentin, Paris SG, 2) – Lionel Messi (argentin, FC Barcelona,4), Robert Lewandowski (lengyel, Bayern München, 5), Erling Haaland (norvég, RB Salzburg, Borussia Dortmund, 2).

Talán meglepő, hogy a Bayern Münchenből egyedül Lewandowski fért be... Igaz, a spanyol bajnok Real Madridból pedig senki, még Sergio Ramos sem.

Nyitókép: Yoan Valat