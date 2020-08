Ma este Conte Mourinho nyomába érhet

Az ellenfél nem is lehetne nehezebb: az Európa-liga-specialista Sevilla, amely 2014 és 2016 között sorozatban háromszor is elnyerte már ezt a trófeát. A 2014-es, az SL Benfica elleni döntő szereplői közül ma már senki sem játszik a Sevillában, de a következő két siker részese volt az argentin Ever Banega. A középpályás személye azért is érdekes a mostani párharcnál, mert egy idényt, a 2016–2017-est az Internél töltötte. Nem volt nagyon régen, de a milánóiak mostani kulcsjátékosai közül csak hárommal, Samir Handanović kapussal, valamint Danilo D'Ambrosióval és a horvát Marcelo Brozović-csal játszott együtt. A Sevilla mostani játékosai között ott van a veterán Jesus Navas, aki a mostani évtized közepét a Manchester Citynél töltötte, de tagja volt 2005-ben és 2006-ban is az andalúz város UEFA-kupa-győztes csapatának.

A Sevilla február 9. óta nem kapott ki, a legutóbbi hat találkozóján csupán egy tizenegyes-gólt kapott, mégis, a világsajtó inkább az Intert véli esélyesebbnek. Maguk a spanyolok nagyon udvariasan nyilatkoznak, a korábbi szövetségi kapitány és Real Madrid-edző, Julen Lopetegui például „nagyon komplettnek” nevezte az Intert.

A milánóiak azt emlegetik, hogy José Mourinho 2010-es, klubtörténeti triplázása óta sem az Inter, sem egyetlen más olasz csapat sem nyert tavasszal nemzetközi kupát. Antonio Conte, aki edzőként háromszoros olasz és egyszeres angol bajnok, még soha nem tudott trénerként nemzetközi trófeát nyerni. Vitathatatlanul jó idényt zár első milánói éve végén, de továbbra is kétséges a jövője, a tulajdonosok állítólag a döntő után határoznak majd arról, hogy maradhat-e.

A fekete-kékek között is akad korábbi Európa-liga-győztes: Diego Godin, aki az Atléticóval nyert kétszer. Most azt hangoztatta, hogy kupadöntőket szívvel lehet megnyerni. Az olasz klub játékosai azt is hangoztatják, hogy bár ez a találkozó lesz az idény záró mérkőzése, nekik ez nem valaminek a befejeződését, hanem egy sikerkorszak kezdetét jelenti.

Romelu Lukaku, aki a legutóbbi tíz Európa-liga-mérkőzése mindegyikén szerzett gólt, nagy dicséretet kapott az ellenfél fiatal francia védőjétől, Jules Koundétól, aki azt mondta: „Lukaku sokkal jobb minden csatárnál, aki ellen eddig játszottunk a mostani sorozatban.”

A várható összeállítások. Sevilla: Bounou – Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon – Banega, Fernando, Jordan – Suso, En-Nesyri, Ocampos. Internazionale: Handanović – Godin, De Vrij, Bastoni – D’Ambrosio, Barella, Brozović, Gagliardini, Young – Lukaku, Lautaro Martínez.

A mérkőzést a Sport 1 közvetíti.

Nyitókép: MTI/EPA/Hannah McKay