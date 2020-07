Nagy Tímea lett a halhatatlan magyar sportolók elnöke

Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrözőt egyhangúlag választotta elnöknek a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete.

"Amikor az elnökség javaslatára elvállaltam a jelölést, azt kértem, hadd írhassak levelet minden Halhatatlannak, hogy csak akkor jelöltetem magam, ha nem lesz más pályázó, ugyanis én nem valakivel szemben, hanem az egyesületért akartam elnök lenni - mondta Nagy Tímea a megválasztása után. Mivel senki más nem jelentkezett, és a tagság is támogatott, jó szájízzel mondtam igent a felkérésre. Megnyugtató volt az is, hogy a sportállamtitkárság is mellettem áll, Szabó Tünde államtitkár asszony személyes beszélgetésünkkor azt mondta, hogy örülnek a jelölésemnek."

Hozzátette, számára

nagyon fontos, hogy Kárpáti György örökségét továbbvigyék.

"Személyesen is sokat kaptam Gyuri bácsitól az előadásokon, abban a küldetésben, ami az egyesületünk feladata" - fogalmazott Nagy Tímea.

A kilencvenes évek elején alakult Halhatatlanok Klubja, majd későbbi nevén Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének kiemelt célja, hogy példaképeket állítsanak a fiatalok elé. A tagság nem kap díjazást, jelentős feladatuk, hogy járják az országot, a határon túli településeket, és pódiumbeszélgetések alkalmával iskolákban, művelődési házakban beszélgetnek sportpályafutásukról, terjesztve a sport értékeit, az olimpiai eszmét.

A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének jelenlegi tagjai: Darnyi Tamás, Dunai Antal, Egerszegi Krisztina, Fa Nándor, Faragó Tamás, Gyulay Zsolt, Hegedűs Csaba, Kamuti Jenő, Kásás Tamás, Keleti Ágnes, Kovács Katalin, Magyar Zoltán, Nagy Tímea, Polgár Judit, Rejtő Ildikó, Török Ferenc, Vaskuti István

Korábbi tagok: Albert Flórián, Bozsik József, Csák Ibolya, Elek Ilona, Gerevich Aladár, Gyarmati Dezső, Hajós Alfréd, Hidegkuti Nándor, Kárpáti Rudolf, Kovács Pál, Kozma István, Papp László, Polyák Imre, Puskás Ferenc, Sidó Ferenc, Zsivótzky Gyula, Grosics Gyula, Sándor Károly, Buzánszky Jenő, Fenyvesi Csaba, Földi Imre, Kulcsár Győző, Székely Éva, Wichmann Tamás, Kárpáti György.

