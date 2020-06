A szurkolók a Pier Headen, a Beatles szobortól nem messze gyűltek össze, miután korábban már a város középpontjában is ünnepeltek. Az öröm(?)ittas szurkolók több helyen összetűztek a rendőrökkel is, aki több esetben letartóztatták a hőzöngőket. A Mersey-parti Rendőrség beszámolója szerint több mint 10 ezer fontos, majdnem négymillió forintos kár keletkezett a patinás, több mint százéves Liver Buildingben, miután az erkélyén petárdák landoltak.

A Liverpool Echo újságban megjelentetett nyílt levélben Klopp írt a szurkolók iránti szeretetéről, elkötelezettségéről, miközben megköszönte nekik és a városnak, hogy hozzásegítették a klubot a tizenkilencedik, de a Premier League megalapítása óta elért első bajnoki címhez.

Ugyanakkor kifejezte rosszallását a rendbontásokkal kapcsolatban: „Azt is őszintén el kell mondanom, nem tetszettek azok a pénteki jelenteket, amelyek a mólónál történtek. Én is ember vagyok, és a szenvedélyetek az én szenvedélyem is, de jelenleg a legfontosabb az, hogy kerüljük az ilyen nyilvános összejöveteleket” – utalt a koronavírus-járvány miatti helyzetre. .

„Köszönettel tartozunk a legnehezebb helyzetben lévőknek, az egészségügyi dolgozóknak, akik rengeteget tettek értünk, és akiket tapsoltunk, valamint a rendőrségnek és a helyi hatóságoknak, akik segítenek nekünk, hogy átvészeljük a járványt. Kérem, mindenki ünnepeljen, de biztonságosan és szűk közösségben, nem kockáztathatjuk, hogy ez a szörnyű betegség tovább terjedjen.”

A Liverpool FC legközelebb július 2-án lép pályára, mégpedig Manchesterben, a második helyen álló City vendégeként. Ez lesz a Premier League történetében az első mérkőzése a Liverpoolnak, amelyre a csapat bajnokként állhat ki.

Pep Guardiola, a City menedzsere biztosított mindenkit arról, hogy játékosai sorfalat állnak majd a Liverpool futballistáknak, akik teljes mértékben rászolgáltak a bajnoki címre.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: PETER POWELL