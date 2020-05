Kedd este következik a tavasz Bundesliga-rangadója

Nyilvánvalóan nem lehet a márciusi leállás előtti eredményekből bármiféle következtetést is levonni, de tény: mind a két csapat kiemelkedő idei eredménysorral büszkélkedhet. A Bayern München 2020-ban eddig – az RB Leipzig elleni döntetlentől eltekintve – minden tétmérkőzését megnyerte, a tizenkét győztes találkozóján 42 gólt szerezve.

A Dortmund sem marad sokkal el emögött: február eleje óta nyolc mérkőzéséből hetet megnyert, csak Párizsban, a PSG elleni BL-meccsen kapott ki.

Mind a két gárda kiemelkedően eredményes, ez azt sejteti, hogy a semleges nézők gólokat remélhetnek.

A januárban az RB Salzburgtól megszerzett Erling Haaland tíz eddigi Bundesliga-mérkőzésén tíz gólt szerzett, amelyek segítségével a BVB huszonhetet megszerzett az eddig lehetséges harmincból a 2020-as bajnoki mérkőzésein. A norvég tinédzser már az újrakezdés óta is a kapuba talált, mégpedig a Schalke elleni Ruhr-vidéki derbin. Haaland Lucien Favre edző rendelkezésére áll, miként a klub „kanadai listáját” vezető, a gólok és gólpasszok tekintetében a legjobbnak számító Jadon Sancho is. Az angol játékos az utóbbi két mérkőzésen, korábbi sérülése miatt, nem tudott a kezdő csapatba kerülni, kedden már, várhatóan, ott lesz. Miként Emre Çan is., Felépülésük – ide véve, hogy Axel Witsel állapota is sokat javult – egyben azt is jelenti, hogy lassan bár, de apad a dortmundi sérültek listája. Mats Hummels, a világbajnok védő – aki tavaly nyári visszatérése előtt három bajnoki címet is nyert a Bayern védelmét dirigálva – a szombati, a Wolfsburg elleni mérkőzésen kisebb Achillesín-sérülést szenvedett, de Favre szerint szinte biztosra vehető, hogy ő is játszani fog.

A Bayernnek akadt néhány nehéz perce szombaton, az Eintracht Frankfurt elleni hazai bajnoki találkozó második félidejében – amikor a vendégek 3-0-ról 3-2-re szépítettek –, de aztán a bajorok további három gólja megmutatta, nagy különbség van a két csapat között. A Bayernnek fontos volt ez a győzelem, részben azért, hogy maradjon a Borussia Dortmunddal szembeni négypontos előny, de azért is, mert ősszel, Frankfurtban súlyos vereséget szenvedett a csapat az Eintrachttól. Azt követően kellett távoznia Niko Kovać edzőnek. Hansi Flick csapata 2020-ban eddig minden idegenbeli mérkőzését megnyerte, s ez igazán biztató a Bundesliga rekordbajnoka számára azokban a napokban, amikor az újrakezdés után fordulók slágertémája, hogy a vendégcsapatok mérlege eddig, tizennyolc mérkőzés alapján, sokkal jobb, mint a pályaválasztóké. Más kérdés: a Dortmund a legutóbbi két, a Bayern elleni hazai mérkőzését megnyerte.

A Bayernnél is akad egy nagy formában lévő csatár, Robert Lewandowski,

aki a jelek szerint tökéletesen felépült sérüléséből. Mind az Union Berlin, mind az Eintracht Frankfurt ellen szerzett gólt az utóbbi napokban, egyik esélyese az európai aranycipő-versenynek, tekintve, hogy az eddigi 27 fordulóban 27 gólt szerzett. A lengyel csatár, aki a hatodik szezonját tölti a Bayernben, előtte, négy idényen át a Borussia Dortmundot erősítette.

Miután Thiago Alcantara valószínűleg nem játszhat, továbbra is előtérben van Leon Goretzka szerepeltetése.

Ha a Bayern megnyerné a rangadót, előnye hét pontra nőne a legnagyobb riválissal szemben. Hat fordulóval a zárás előtt ez nagyobb tekintélyesnek számítana, noha kétségtelen, a legjobb ötből még a Bayer Leverkusennel és a Borussia Mönchengladbachhal is játszaniuk kell a bajoroknak. A Dortmundnak a folytatásban a legnehezebb két mérkőzése a Bruno Labbadia irányításával két győzelemmel visszatérő Hertha BSC elleni, valamint az RB Leipzig elleni lehet.

Nyitókép: MTI/EPA/UEFA/Getty Images