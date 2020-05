Kammerer Zoltán társát elütötte az autó, de ő 43 évesen is ott lenne Tokióban

A legtapasztaltabb aktív magyar kajakozó a koronavírus-járvány miatt kényszerszünetben sem állt le az edzésekkel, és állítja, bármelyik pillanatban tudna versenyezni, a formája éppen az időszaknak megfelelő.

"Amikor jött a járvány, akkor megfogadtam, hogy úgy fogom végigcsinálni, mintha komplett versenyszezon lenne, még a formát is annak megfelelően időzítem.

Jó úton haladok, és megyek előre, de kellenek is nekem a célok"

– mondta az InfoRádióban Kammerer Zoltán. Most már azt várja, hogy végre hajóba ülhessen az első, zárt körű itthoni tesztversenyen.

Tavaly hiába szerzett majdnem olimpiai kvótát Gál Péterrel, és emiatt őket is tekinti az első számú párosnak a kajak-kenu szövetség, most mégsem együtt állnak majd rajthoz. Ennek prózai oka van, Gál Pétert ugyanis futóedzés közben elütötte egy autó, mint Kammerer elárulta, szerencsére

nem lett nagy baja, javul az állapota, de ezt a fordulót ki kell hagynia.

"Ha tavaly olimpiai kvótát szerzett volna a párosuk, akkor az első válogatón mindenképpen együtt versenyeztünk volna. Annyival tartoztunk volna egymásnak, hogy egy hajóban is megpróbáljuk, és a második válogatón még mindenki találhat magának másik párt" – mondta a hatodik olimpiáját megcélzó Kammerer, de az edzőtáborokban evezett már együtt a jelenleg a legjobb hazai kajakozóval, Dombvári Bencével is, jól is ment a hajójuk, de aztán közbeszólt a koronavírus.

"Ha összeülnénk, akkor egy erős egységünk lenne, de ha külön indulunk, akkor talán lesz két erős hajó,

nagyobb lesz a rivalizálás, és ez mindenképpen előre viszi a szekeret" – mondta a 43 éves sportoló, de egyelőre még nem jár a gondolatai között a jövő évre halasztott tokiói olimpia.

"Előbb az idén itthon a három fordulóból minél többet meg kellene nyerni, aztán ki kellene jutni szeptember végi, szegedi világbajnokságra, és utána egy újabb történet, hogy jövő tavasszal ki szerzi meg a kvótát. Most fog összeállni a négyes is, nagyon sok még a kérdőjel. Matematikai esély nyilván van, de úgy érzem, a korábbi olimpiák idején jóval nagyobb volt a sanszom a csapattagságra" – mondta Kammerer Zoltán.

