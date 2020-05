Szegeden lesz az olimpiai pótkvalifikációs verseny kajak-kenuban

Ennek értelmében a versenyre - amely egyben világkupa is lesz - május 12-16. között kerül majd sor.

Schmidt Gábor, a sportág hazai szövetségének elnöke ezzel kapcsolatban korábban az M4 Sportnak azt mondta: amikor megpályázták a 2021-es vk-rendezést, még nem lehetett tudni, hogy az nem a tokiói olimpia után, hanem előtte lesz. Az olimpia halasztását követően az ICF jelezte, hogy a szegedi vk a sprint és a paraszakágban egyben az európai kontinentális olimpiai kvalifikációs verseny is lesz.

A sportvezető kiemelte: óriási dolognak tartja, hogy az olimpiát megelőzően a maradék kvótákat Magyarországon lehet megszerezni. A 2019-es, olimpiai kvótaszerző világbajnokságot - amelyen a tokiói helyek nagyobb része gazdára talált - ugyancsak a Maty-éren rendezték meg.

A magyar szövetség honlapja hétfőn arról is beszámolt, hogy az ICF állásfoglalása szerint jó esély van arra is, hogy szeptember 23-27. között a magyar szervezők megrendezhetik a nem olimpiai számok eredetileg július közepére tervezett világbajnokságát is Szegeden. Ezen a tervek szerint az olimpiai számok világkupa-versenynek számítanak majd. Erről legkésőbb június elején született meg a végső döntés.