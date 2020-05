Ezért áll külügyi pályára a világbajnok Gór-Nagy Miklós

2019-es visszavonulása után a Fradi utánpótlásában vállalt edzői munkát és bíráskodott is a világbajnok vízilabdázó Gór-Nagy Miklós, most azonban ennek a munkának vége, ugyanis hamarosan New Yorkban kezd a főkonzulátus külgazdasági attaséjaként - derül ki a Nemzeti Sport cikkéből.

A korábbi pólós mindig is "felüdülésként" tekintett a tanulásra a sport mellett, így amikor fiatalon a Hajós Alfrés-uszoda márványtábláit nézegette, nem volt számára kérdés, hogy sokakhoz hasonlóan ő is nagy dolgokra készül a sport utáni életben - kétszázszoros válogatottként.

Közgazdász és jogi diplomája is van, és mindig is érdekelte a külpolitika, így terelte a sors a külügyi tárca irányába, ahol az exportfejlesztési koordinációs főosztályon kezdett dolgozni.

Attaséként fő feladata Magyarország külgazdasági érdekeinek érvényesítése lehet.

New Yorkban szeptemberben állhat munkába, szereti a várost, és reméli, minél több magyar vállalat ottani piacra jutásában segíthet.

Szerinte a vízilabdától a közelmúltban minden szinten búcsút intő Benedek Tibor - akivel világbajnok lett - pótolhatatlan űrt hagy maga után a sportágban.

Mellette több egykori élsportoló is külügyi vonalra ment tovább: Taróczy Balázs (tenisz) Barcelona főkonzulja, Gyurta Dániel (úszás) miniszteri főtanácsadó a KKM-ben, Vincze Ottó (labdarúgás) a barcelonai magyar örökség feldolgozása felelőse.

