Willi Orbán: megtanultam megbecsülni az apró örömöket

A Nemzeti Sportnak nyilatkozó futballista elmondta: „a műtét utáni rehabilitációs munkát követően elkezdtem az izomzatom újraépítését és az alap-állóképességem fejlesztését. Miután erőnlétileg egyre inkább utolértem magam, fokozatosan következtek a labdás feladatok, és a mozgáskoordinációra is nagy hangsúlyt fektettünk. Ezután olyan gyakorlatokat végeztem, amelyek segítségével a párharcokba szoktattak vissza, amikor ez is megvolt, végre visszatérhettem az edzőpályára. Először a kiscsoportos edzéseken vettem részt, majd a teljes létszámú tréningeken is. Mondanom sem kell, mekkora mosoly ült ki az arcomra, amikor a sérülésem után először készülhettem a társakkal.

Az edzések és meccsek nélküli hónapokban sok mindent átértékeltem, a hosszú kihagyás után megtanultam megbecsülni az apró örömöket,

és rájöttem, hogy semmit sem szabad természetesnek venni. Megint kiderült, mennyire szerencsésnek mondhatja magát, akinek a hobbija jelenti a megélhetést.”

A múlt szombaton újra mérkőzést játszott, igaz „csak” edzőmeccset, amelyen mindkét csapatot az RB Leipzig játékosai alkották. Kérdéses, hogy pályára lép-e szombaton Sallai Roland együttese, a Freiburg ellen, de javítja az esélyeit, hogy Dayot Upamecano eltiltott, Ethan Ampadu pedig sérült.

„Úgy fogom fel a mostani helyzetet, mintha az idény előtti felkészülésen lennék. Hosszúra nyúlt a kihagyás, de keményen dolgoztam, hogy erősebben térjek vissza, szeretném a legjobb tudásom szerint segíteni a csapatomat. Szükségem van egy kis időre, hogy százszázalékosnak mondhassam magam és felvegyem a meccsritmust. A válogatott? Tudom, hogy később abban is fontos feladatok várnak rám, de egyelőre csak a Bundesliga folytatására tudok gondolni. Szeretnék sikeres idényt zárni a klubbal, most az a legfontosabb, hogy odaérjünk az első négy hely valamelyikére, és biztossá tegyük helyünket a Bajnokok Ligája főtábláján. A BL mostani kiírásával és a Nemzetek Ligája rájátszásával ráérek akkor foglalkozni, amikor már konkrétumokat is tudunk” – mondta a Nemzeti Sportnak nyilatkozva.

