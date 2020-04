Új „csapata” van Kőbánya olimpiai reménységének, Késely Ajnának

Alig néhány napja Késely Ajna, háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok arról számolt be az SzPress Hírszolgálatnak, hogy az elmaradó úszóedzéseket hosszú futásokkal próbálja helyettesíteni, ráadásul az egyik este csak azért állt le 25 kilométer megtétele után, mert beesteledett. Elhatározta, hogy a következő alkalommal rátesz még egy lapáttal és úszó létére 40 kilométerre javítja az egyéni rekordját, ám

a csúcsjavításról le kellett tennie.

„Remélem, nem okozok csalódást, de el kell ismernem, hogy ezúttal túl magasra állítottam magam előtt a mércét, amit csak azért nem tudtam átvinni, mert megfájdult a derekam. A lépcsőzéssel kiegészített futás nagyon megterhelő volt az ízületeimre, megsérülni pedig a világért sem akartam volna – nyilatkozta a Kőbánya SC 18 esztendős, szorgalmáról híres junior világbajnoka az SzPress Hírszolgálatnak. – Először nagyon elkeseredtem, aztán rájöttem, hogy otthon is égethetem szaporán a kalóriákat. Most örülök csak igazán annak, hogy a Spinning cég magyarországi képviseletétől kaptam egy jó kis szobabiciklit, amire felpattanva ugyanúgy megterhelhetem, vagy még jobban is az izmaimat és a keringésemet, mint ha az utcán futnék. Naponta kétszer hajtom a pedált, a „szárazföldi” edzéseimet pontosan úgy időzítem, ahogy azokat Turi Gyuri bácsi, az edzőm szokta irányítani az uszodában”.

Ajna tehát gyorsan feltalálta magát, annak pedig kifejezetten örülhet, hogy a napi erőnléti karbantartást és az úszáshoz hasonlítható gyakorlatok egy részét nem egyedül kell elvégeznie.

„Alakítottunk egy kis csoportot a Zoom konferenciahívás alkalmazását bevetve, ezen keresztül kapunk hasznos instrukciókat arról, hogy milyen gyakorlatokat végezzünk el, és azokat milyen intenzitással.

Új „csapatom” tagja többek között a válogatott Kapás Bogi, Telegdy Ádám és Rasovszky Kristóf is,

akik hozzám hasonló türelmetlenséggel várják az uszodai edzések első napját” – ismerte el a magyar úszósport ifjú nagysága.

Arra a kérdésre, hogy reményei szerint erre a nevezetes eseményre – csaknem egy hónappal az „uszodastop” meghirdetése után – vajon mikor kerülhet sor, a következő választ adta:

„Ez sok mindentől függ, de főképpen attól, hogy milyen eredményt mutatnak ki a válogatott tagjainál az újabb laborvizsgálatok. Jómagam már három koronavírus-teszten vagyok túl,

kettő negatív eredményt mutatott, közben egy pedig kétesre sikeredett. Úgy tudom, hogy jövő kedden és pénteken újra tesztelésre kell jelentkeznünk, most már vérvizsgálat is lesz,

ami kimutatja, hogy valaki átesett-e a vírusfertőzésen. Hogy aztán mi történik, azt egyelőre nem tudom, csak azt, hogy

egy úszó úszás nélkül nem tud sokáig meglenni,

hiába emeli a súlyzókat, húzza köteleket, vagy éppen joga gyakorlatokat végez el. Változó a hangulatom, néha úgy érzem, hogy rossz lábbal keltem fel, ilyenkor próbálok rendet teremteni magamban a jól bevált agykontroll segítségével. Szerencsére örömteli dolgok is történnek körülöttem, szombaton például közös erővel kicsinosítottuk a lakásunk erkélyét, amely így kifejezetten hangulatos lett. Régen töltöttem ennyi időt együtt a szüleimmel, akik velem együtt tudják, hogy ha a dolgok visszatérnek a régi kerékvágásba, és újra belevethetjük magunkat a kemény munkába, bizony nem lesz így’ – mondta befejezésül Késely Ajna.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás