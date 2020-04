Forma-1 - Csőd fenyeget a járvány miatt több csapatot

Zak Brown azt mondta, ha nem hajtanak végre jelentős változtatásokat, akkor a tíz csapatból akár több is csődbe mehet. Az amerikai szakember a BBC-nek azt nyilatkozta, ha nem kezelik "nagyon agresszívan" azt a helyzetet, amibe a sportág került, akkor akár két, három vagy négy istálló sem éli túl a világjárvány gazdasági következményeit.

A Forma-1-es világbajnokság idei szezonja még nem rajtolt el, hat futamot elhalasztottak, kettőt töröltek, jelen állás szerint június közepén, Kanadában indulhat az idény. A csapatok, a kereskedelmi jogokat birtokló Liberty Media, valamint a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) abban már korábban megállapodtak, hogy a jövő évre tervezett szabálymódosítások bevezetését 2022-re halasztják, de Zak Brown szerint ennél jóval többre van szükség. A McLaren vezetője úgy véli,

a világban most tapasztalható gazdasági és egészségügyi helyzetben nem lehet azt feltételezni, hogy bárki is befektetne egy pénzügyi gondokkal küzdő F1-es istállóba.

A múlt héten a McLaren volt az első csapat, amely szabadságra küldte a dolgozóit, a Moody's hitelminősítő intézet vizsgálata szerint pedig a Forma-1 pénzügyi kilátásai máris átfordultak pozitívból negatívba.

A vb-sorozatban szereplő istállók vezetői hétfőn telefonos konferencia keretében vitatják meg a költségcsökkentő terveket, és valószínű, hogy jövőre 150 millió dollárban (50,6 milliárd forint) határozzák meg csapatonként az éves elkölthető összeg maximumát. Brown ugyanakkor azt mondta, ez a határ akár 100 millió dollárra is csökkenhet. "A 150 millióba mindenki beleegyezne, de a nagy többség, beleértve az egyik nagy csapatot is, azt szeretné, ha ez lényegesen kevesebb lenne, mint 150" - jelentette ki az amerikai szakember. Az is elképzelhető ugyanakkor, hogy az eredetileg 2021-re tervezett szabályváltoztatások bevezetését még tovább, 2023-ig tolják.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alejandro Garcia