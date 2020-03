Hegedüs Éva: a vízilabda-szövetség összefogással lesz úrrá a helyzeten

Hegedüs Éva az InfoRádióban reményét fejezte ki, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség, amely nemzetközi szinten is kiváló teljesítményt tudott elérni az elmúlt időszakban, közös összefogással, valamint egymás támogatásával képes lesz túl lenni a kialakult nehézségeken. Képes optimizmust is sugározni, hogy egyszer csak vége lesz ennek a helyzetnek. A szervezet társadalmi elnöke szerint a legjobb, amit tehetünk, „ha otthon maradunk, és vigyázunk egymásra”.

A szövetség nagyon okosan teszi a dolgát – folytatta a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója –, amikor a sportolói számára otthon is elvégezhető gyakorlatokra tesz javaslatokat, hogy amikor eljön az igazi megméretés, akkor alkalmasak legyenek megmutatni, milyen kiváló teljesítményre képesek.

A szakember arra is kiért, hogy

az is rendkívül fontos, hogy mentálisan egészségesek maradjanak a sportolók,

ehhez pedig folyamatos kapcsolattartás is szükségeltetik, amiben a vízilabda-szövetség – meglátása szerint – élen jár, "ahogyan az egy család esetében el is várható".

Hegedüs Éva azt is elárulta, egri származása miatt a vízilabda mindig jelen volt az életében, hiszen az észak-magyarországi városban mindenkit büszkeséggel tölti el, hogy milyen eredményeket értek el ezen a területen. Vári Attilát, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökét régóta személyesen ismeri, és ő kérte föl a szervezet társadalmi elnökének, hogy segítse a szövetség munkáját, amikor kell, anyagilag, amikor kell, egyéb együttműködési formákkal, ami magában foglalta azt is, hogy a Gránit Bank támogatta a budapesti Európai-bajnokságot is.

Mint egy magyarországi kereskedelmi bank vezetője, abban hisz, hogy kiváló teljesítményhez kiváló egyéni teljesítményekre van szükség, de

ahhoz, hogy igazán nagy dolgok születhessenek, csapatban kell együttműködni.

Ez pedig egy olyan párhuzam, ami a vízilabdázókra és a Gránit Bankra is jellemző. Hiszen, ami egyedül nem elérhető, az a közösség számára az, és ez egy közös vonás a szövetség és a pénzintézet tevékenysége között.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt