Eb, olimpia: már a katasztrófa-forgatókönyv elkerülése zajlik

Nagyon nehéz lesz befejezni az olasz bajnokságot, ami után kezdődnie kellene elvileg az Európai-bajnokságnak is – hívta föl a figyelmet Dénes Ferenc, aki szerint

teljes a káosz, de nemcsak a labdarúgásban, hanem Olaszország valamennyi sportágában.

Egyelőre az látszik, fogalmazott a sportközgazdász, hogy a meghatározó nemzetközi szervezetek, így a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, vagy az UEFA és a FIFA körömszakadtáig próbálja megvédeni azt, hogy valamilyen módon, valamilyen formában megrendezésre kerüljenek az idei nagy versenyek, hiszen óriási károkat okozna mind az olimpiának, mind a labdarúgásnak, ha elmaradnának.

Kérdés persze, hogy ez meddig tartatható? - tette hozzá.

Az igazságossági elvről rég nem beszélünk, hiszen nyilvánvalóan nem ugyanaz a „kávéház” lesz, ha nem lesznek ott az olaszok az Eb-n – vélekedett –, de momentán már nem erről van szó, hanem arról, hogy

legalább a katasztrófa-forgatókönyvet kerüljék el.

A szakember arra is kitért, azon túl, hogy nagyon rossz látvány, amikor egy sporteseményt lezárnak, és a nézők nem lehetnek ott a lelátókon, a sport imázsa tekintetében is nagy károk keletkeznek, ami egyébként rendkívül fontos márkaépítés szempontjából minden versenypiacon. A televízió meghatározó bevételforrása a hivatásos sportnak Európában, de egy üres stadion látványa borzalmas és hangulattalan – emelte ki.

Emellett, miután verseny van a szabadidőért, „bármennyire is bután hangzik”, az e-sport, illetve a számítógépes szórakoztatás adott esetben felértékelődhet – magyarázta. „Nem állítom, hogy az fog történni, hogy helyet cserél az élő- és az elektronikus sport, de azt gondolom, hogy ez nem fog használni a versenyben a sportszórakoztatásnak.”

Dénes Fernec ugyanakkor úgy látja, hogy a szervezők mindent el fognak követni azért, hogy legyen olimpiai és labdarúgó-Európa-bajnokság. Egyelőre nagyon óvatosan hátrálnak az országok a válogatott rendszerből, de

ha az olaszok után még egy nagy nemzet válik európai góccá, ahol korlátozni kell a sporteseményeket és a válogatott kiutazása kérdésessé válik, akkor könnyen elmaradhat az Európa-bajnokság.

Minden idők legkomolyabb behatása

A koronavírus hatása a sportéletre a világháborúk idejéhez hasonlítható, akkoriban azonban még közel sem volt a maihoz hasonlóan kiterjedt és gazdaságilag jelentős – vélekedett az InfoRádió által megkérdezett Szabados Gábor sportközgazdász, aki szerint, ha nem enyhül a helyzet, akkor a nyári labdarúgó-Európa-bajnokság és a tokiói olimpia lebonyolítása is változhat.

A járvány szinte minden sportágat, minden szektort érint. Ezek közül is az egyik gócpont lehet a labdarúgás a maga óriás gazdasági ereje miatt. De hasonló mondható el a Foruma–1-ről is, amivel kapcsolatban az már kiderült, hogy a Kínai Nagydíj elmarad, a bahreini pedig zárt ajtós lesz, de nagy valószínűséggel a vietnámi futamot is törlik. Vagyis ezen a területen is jelentős befektetések mennek veszendőbe, fogalmazott a szakember.

Ha például csak a Juventus–Inter-mérkőzést vesszük alapul, ami az olasz bajnokság legnagyobb rangadója a jelenlegi erőviszonyok tekintetében, ez is millió eurós nagyságrendű bevételkiesést generált az előbbi csapatnak. Nyilván, ez egy több száz millió eurós költségvetésű klubnak ez kis része, de az a pénz akkor is hiányozni fog – magyarázta.

És nemcsak a bevételkiesés okoz nehézséget, hanem a kialakult helyzet bizonytalanságot szülhet a szurkolókban, de szponzori szerződések is dugába dőlhetek.

Szabados Gábor szerint reálisan számolni kell már most azzal, hogy akár az Európa-bajnokság, akár az olimpia valamilyen módosulást fog elszenvedni a lebonyolítását illetően, akár térben, akár időben. „Szerintem a legrosszabb verziók is elfordulhatnak jelenleg” – tette hozzá.

Amennyiben idén nyáron az új koronavírus járványa miatt nem lehetne megtartani a tokiói olimpiát, úgy a játékok egy vagy két évvel való elhalasztása lenne a legreálisabb megoldás - jelentette ki a The Wall Street Journalnak Takahasi Harujuki, a mintegy 25 fős japán szervezőbizottság egyik tagja.

Szervező: még nem dőlt el, de... A tekintélyes amerikai lapban szerdán megjelenő interjújában Takahasi azt mondta, hogy a testület még nem vitatta meg, milyen hatással van a járvány a játékokra, mivel legutóbbi tanácskozásukat decemberben tartották, még a járvány kirobbanása előtt.



Takahasi szerint - írja a lap - a játékok nézők nélküli megrendezése túlságosan nagy pénzügyi károkat okozna, míg egy egy évnél rövidebb halasztás esetlén az olimpia ütközne más jelentős profi sportrendezvényekkel.



Szakértők szerint egy egyéves halasztás a jövő év azonos időszakára jelentős logisztikai problémákat okozna, de a médiaközvetítések szempontjából megvalósítható lenne, mivel ugyanúgy beilleszthető lenne a közvetítési jogokkal rendelkező médiumok általában laza nyári műsorrendjébe.



A tavaly decemberben Kínából indult új típusú koronavírus-járvány eddig világszerte több mint 116 ezer embert fertőzött meg, és több mint 4 ezer ember halálát okozta. Japánban állítólag közel 1300 esetről tudnak, amiből mintegy 700 a februárban Tokió közelében karantén alá vont óceánjáró hajó utasai közül került ki. A távol-keleti országban kedden 59 új esetet azonosítottak, ami az NHK japán közszolgálati televízió szerint az eddigi legnagyobb napi növekményt jelenti. Hasimoto Szejko, a kormány olimpiaügyi minisztere legutóbb múlt csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy Japán az eddigi terveknek megfelelően készül a nyári játékokra, s úgy fogalmazott, hogy az olimpia lemondása vagy elhalasztása "elfogadhatatlan" lenne a sportolók számára. (MTI)

