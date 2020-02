Menekülhetnek a futballisták Manchesterből

A pénzügyi fair play súlyos megsértése miatt kitiltotta a nemzetközi kupaporondról a Manchester Cityt a következő két idényre az Európai Labdarúgó Szövetség. Az UEFA mellékbüntetésként 30 millió euró bírságot is kiszabott az angol klubra. José Mourinho, a Tottenham menedzsere kicsit tamáskodva mondta, hogy ameddig nyitva áll a jogorvoslat lehetősége a Manchester City számára az európai kupaporondról való kitiltással kapcsolatban, nem érdemes azt tényként kezelni. Mindazonáltal az angol sajtónak nincsenek kétségei:

a City nem lesz ott a következő BL-idény főtábláján.

„Az UEFA és a Premier League egyelőre nem erősítette meg, hogy az ötödik helyezett indulhat-e a Bajnokok Ligájában. Ugyanakkor a vonatkozó szabályokból erre lehet következtetni” – írta a Guardian, citálva az UEFA szabályzatát, mely szerint, ha egy klub nem indulhat egy adott kiírásban, helyettesítendő az adott sorozat következő legjobb helyezettjével, amennyiben megfelel az előírásoknak.

Ez akár olyan fura helyzetet is előidézhet, hogy a Premier League hatodik helyezettje is indulhat (ha, például, a Spurs megnyeri a BL-t és hatodik helyen végez a saját bajnokságában), de maradjunk az alapesetnél: jelenleg úgy tűnik, az ötödik helyezett biztosan Bajnokok Ligája-résztvevő lesz.

A Liverpool már matematikailag is biztosította a helyét az első ötben, tehát egy hely elkelt.

A most második helyezett Manchester City kiesik a sorból, a harmadik Leicester City tizenegy ponttal áll a hatodik helyezett előtt, nagy valószínűséggel szintén visszatérhet a BL-be.

A nagy harc a negyedik és az ötödik helyért ígérkezik. A jelenlegi állás:

4. Chelsea 41 pont,

5. Tottenham Hotspur 40,

6. Sheffield United 39,

7. Wolverhampton 36,

8. Everton 36,

9. Manchester United 35,

10. Arsenal 34,

11. Burnley 34.

A felsorolt nyolc csapat közül a Chelsea és a Manchester United egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, egymás ellen mérkőznek ma este a Stamford Bridge-en.

A kizárással kapcsolatos hétfői reakciók közül kiemelkedik, hogy – bármennyire is az ellenkezője lenne a logikus – Pep Guardiola a barátainak azt mondta, hogy a szilencium ellenére marad a Manchester Citynél. Hasonlóan nyilatkoztak a klub sztárjátékosai is, de azért nehéz elhinni, hogy mindenki lojális marad majd. Ugyanakkor azért akadnak más vélemények is, Alessandro Del Piero, például, arra a logikus következtetésre jutott, hogy a mostani helyzet megnyithatja az utat Pep Guardiolának, a Juventus felé.

