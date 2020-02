A britek legyőzésével továbbjutott a magyar hokiválogatott

Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány együttese a pekingi téli ötkarikás játékok utolsó, augusztus végi kvalifikációs körébe került. Ott 12 együttes szerepel három kvartettben, a csoportgyőztesek léphetnek jégre a 2022-es téli olimpián.

Olimpiai selejtezőtorna, 3. forduló:

Magyarország - Nagy-Britannia 4-1 (0-0, 2-0, 2-1)

Korábbi 30 egymás elleni mérkőzésen 16 győzelem, 1 döntetlen, valamint 13 vereség volt az örökmérleg magyar szempontból. Legutóbb 2018 áprilisában, a budapesti világbajnokságon találkoztak a felek, akkor emlékezetes módon harcolták ki a szigetországiak a világelitbe jutást a Papp László Budapest Sportarénában: az utolsó találkozón 15,8 másodperccel a vége előtt egyenlítettek, ezzel elütve a magyar válogatottat attól, hogy története során harmadszor a legjobbak közé kerüljön.

A magyar férfi jégkorong-válogatott háromszor szerepelt ötkarikás játékokon: 1928-ban, 1936-ban és legutóbb 1964-ben. Amint arra a Nottingham Post hétvégi kiadása emlékeztetett: a brit csapat 1948 óta vár az újabb olimpiai szereplésre.

A Motorpoint Arenában 4544 néző volt kíváncsi a torna zárómérkőzésére, amelyen a szakmai stáb az észtek ellen térdsérülést szenvedett Kóger Dániel mellett a gyomorbántalmakkal küszködő - 149 válogatott fellépésnél tartó - Benk Andrásra sem számíthatott.

A találkozónak mindkét fél azzal a tudattal vágott neki, hogy rendes játékidőben vagy ráadásban aratott sikerrel is megnyeri a tornát. A bemelegítésnél határozottság sugárzott a magyar játékosok arcáról, akik koncentráltabban kezdték az összecsapást, mint szombaton a román válogatott ellenit. A csapatok magas tempót diktáltak, ebből adódóan mindkét oldalon akadtak pontatlanságok. Ahogy a lelátón a magyar drukkerek tartották a lépést a többszörös túlerőben lévő hazai nézőkkel, úgy a jégen is egyenlő erők küzdelmét hozta az első húsz perc mezőnyben és a kapuk előtt is: az A csoportos britek nyolc, a magyarok hét alkalommal kísérleteztek.

Az első szünet a tornán már-már unalomig ismételt dallal, a Sweet Caroline-nal zárult, a második harmad pedig magyar emberelőnyös góllal kezdődött: a védő Stipsicz Bence lőtt tökéletesen. Noha a szigetországiak lényegesen többet próbálkoztak a játékrészben - 22, illetve 6 volt a lövések száma -, a veszélyesebb helyzetek a harmad első felében az ő kapujuk előtt alakultak ki, és a különbség is nőtt a találkozó derekán: a szombati hosszabbítást eldöntő Erdély Csanád villant. A szünetig hátralevő időben döntően a magyar harmadban zajlott a játék, ám a vendégek fegyelmezetten állták a brit rohamokat.

A záró felvonás szerencsés brit találattal indult: Matthew Myers húzta a korongot az addig 31 védést bemutató Rajna kapuja felé, és a pakk a térdelő kapus mammutjáról csorgott be. Hogy hamar visszaálljon a kétgólos különbség, arról az észtek ellen triplázó Hári János gondoskodott egyéni villanással. A nézőtérről érkezett a "Harcoljatok!" buzdítás, a magyar válogatott pedig azonos létszámnál és emberhátrányban is küzdött előnye megtartásáért, megharcolt minden korongért. Sőt, Sofron István a kiállítása után a pályára lépve korcsolyázott keresztbe a kapu előtt, majd éles szögből be is vette. A rendkívül feszült hajrában is rendületlenül érkeztek a brit támadások, ám az önfeláldozó blokkok, a jó helyre tett ütők és Rajna remek védései sorra megakadályozták a brit gólszerzést.

Így az elmúlt időszak legjobb teljesítményét felmutató magyar válogatott "visszavágott" a két évvel korábbi vb-ért, és saját közönsége előtt legyőzve előzte meg a brit csapatot.

A torna harmadik helyén az észtek elleni sikerrel a 15 székely játékost a soraiban tudó román csapat végzett. A Csíkszeredán született Dániel Tranca mesterhármast szerzett.

A játéknap másik mérkőzésén:

Románia-Észtország 7-3 (2-2, 2-0, 3-1)

Szombaton játszották:

Magyarország-Románia 3-2 - hosszabbítás után

Nagy-Britannia - Észtország 7-1

Csütörtökön játszották:

Nagy-Britannia - Románia 4-3

Magyarország-Észtország 4-1

A csoport végeredménye: 1. (és továbbjutott) Magyarország 8 pont, 2. Nagy-Britannia 6, 3. Románia 4, 4. Észtország 0