Rossi: képességbeli hiányosságaink vannak

„A hozzáállásunk megfelelő volt, harcoltunk, küzdöttünk a mérkőzés elejétől a végéig. Az első félidőben sokkal jobban játszottunk mint a másodikban, ellenfelünknek egyetlen helyzete volt, abból gólt is szerzett. Nem sokkal később nekünk is volt egy nagy helyzetünk, azt értékesítenünk kellett volna, ha szeretnénk megvalósítani Eb-álmainkat, az ilyen lehetőségeket be kell rúgni. A fordulás után egyből gólt kaptunk, megint csak egy olyan helyzetből, amit megoldhattunk volna szabálytalanság nélkül.

Voltak ki nem kényszerített hibáink, nem sikerült megvalósítani, amit elterveztünk, túl sokan játszottak a saját szintjük alatt.

Az ellenfélnél minőségi játékosok szerepeltek, a két gólt szerző Ramsey-ről tudtuk, hogy jó futballista, de nem tudtunk mit tenni ellene” - mondta a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Marco Rossi megemlítette, hogy ezen és az előző idegenbeli selejtezőn is sok volt a hiányzó, Horvátországban a komplett középpályája hiányzott, most pedig a komplett védelem esett ki, ebből a szempontból balszerencsések volt a válogatott.

„Mindenkinek be kell látnia, hogy jelen pillanatban képességbeli hiányosságaink vannak, ezt egyértelműen ki kell jelenteni, és mindenkinek ez alapján kell megítélnie a válogatott teljesítményét. De, ha folytatjuk a közös munkát, képesek leszünk még fejlődni és felvenni a harcot a hasonló játékosokból álló csapatokkal, de nagyon fontos, hogy ehhez fejlődnünk kell” - emelte ki az olasz szakember.

Rossi a jövőjéről is beszélt.

„Persze felelős vagyok, szerintem túl sok mérkőzésen kikaptunk, úgyhogy

ha kell, én elmegyek akár ma este is, ez nekem nem gond, ugyanakkor szeretném megoldani a problémát.

Tisztelem, hogy a szövetség elnöke biztosított a bizalmáról, de ez nem jelent semmit. Azonnal lemondok, ha erről van szó, ha van olyan, aki úgy gondolja, hogy nélkülem jobb teljesítményre képes a csapat. Ez nem probléma számomra, nálam ez nem pénzkérdés. Engem csak az érdekel, hogy a magyar válogatott sikeres legyen.”

Hozzátette azt is, hogy semmit sem mondott a csapatnak a lefújás után.

Giggs: életem egyik legszebb napja

"Különleges este volt. Az egyik legszebb nap az életemben. A nyári vereségek után visszajöttünk és kijutottunk az Eb-re. Ezen a meccsen elszántak voltunk, nem lehetett hibázni és nem is hibáztunk" - mondta Ryan Giggs, a walesiek szakvezetője, aki külön kiemelte a duplázó Aaron Ramseyt, aki sérülései miatt először kezdett a sorozatban, emiatt nagyon hiányzott a csapatából.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás