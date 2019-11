Katalán zászlót öltenek magukra a Barca játékosai – videó

„Mélyen bennünk van” – ez volt a jelképes kísérőmondat az új, a katalán zászlót szimbolizáló új szerepléssel kapcsolatban. A férfi csapatból Sergi Roberto, a nőiből Vicky Losada mutatta be, előbbi úgy fogalmazott: „Nagy büszkeség a katalán zászló motívumait viselni a mezen”.

Az új mez sárga, négy átlós, modernül designolt vörös csíkkal.

Wherever we are from.

For so many years we have felt it.

And for 120 years, it’s deep within us.#HoPortemDins ❤ pic.twitter.com/CCpOe8eu8R