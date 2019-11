Gigantikus sajtópáholyt kapott az új Puskás

A Magyar Sportújságírók Szövetségének több elnökségi tagja és több újságíró részvételével megtörtént az első bejárás a sajtó munkatársainak az új Puskás Arénában - írja a Sportújságírók.hu.

Egyik kalauzuk, Skardelli György, a Puskás Aréna főtervezője elmondta, hogy a sajtó számára fontos infrastruktúra tervezése, kialakítása során végig egyeztettek az UEFA, az MLSZ és az MTVA szakembereivel, hogy a szabályoknak és a gyakorlati szempontoknak mindenben megfeleljenek a sajtókiszolgálás, a televíziós közvetítés létesítményei.

A stadionban 180 munkahely és csomagmegőrző is rendelkezésre áll (természetesen parkolókkal), valamint külön sajtó-dolgozószoba, ahol tudósításaikon dolgozhatnak a média munkatársai.

A médiatribün lifttel is megközelíthető, a harmadik emeleten van, már be van vezetve a kábeles internet is, a legszigorúbb nemzetközi előírások szerint.

Címlapi képünkön jobboldalt, középtájt látható a tribün, a középső karéjon.

Nyitókép: Puskás Aréna / Orban Domonkos | #odpictures