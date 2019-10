Újabb botrány Londonban - el vannak átkozva az Arsenal csapatkapitányai?

A 2000-es évek elejéig a legendás Tony Adams 15 éven keresztül töltötte be ezt a posztot a csapatnál, majd Patrick Vieira és Thierry Henry következett, tehát húsz éven át mindig nagy tekintélyű közönségkedvenc volt a csapatkapitány. A két francia sztár közül Vieira a Juventushoz, Henry a Barcelonához távozott, utóbbit az Arsenal drukkerei elég nehezen emésztettek meg, ráadásul ebben az időszakban egyre jobban világossá vált, hogy a londoni csapat már nem a bajnoki címre, hanem csak a 3-4. helyre pályázhat a korábbi évek aranycsatái után.

Henryt egy újabb francia, William Gallas váltotta. A nehéz természetű védő két másik londoni élklubnál, a Chelsea-nél és a Tottenhamnél is évekig játszott, de az Arsenal védelmében is meghatározó szerepe volt. Védőtársával, Kolo Touréval azonban egyáltalán nem jöttek ki, és egy nyilatkozatával akkora botrányt kavart, hogy 2008 novemberében Cesc Fabregasnak adta át a tisztséget az akkori menedzser, Arsene Wenger.

A spanyol középpályás ekkor még csak 21 éves volt, és szinte minden átigazolási szezon azzal telt, hogy visszatérhet a Barcelonához. Ez 2011 nyarán történt meg, jókora csalódást okozva a londoni drukkereknek. Ráadásul Fabregas később visszatért a Premier League-be, és a Chelsea-vel lett kétszeres angol bajnok. Karrierje azonban viszonylag hamar leszállóágba került, a 32 éves játékos januárban a francia élvonalban a kiesés ellen küzdő Monacóhoz igazolt, és már évek óta nem jut szóhoz a válogatottban.

A 2011/12-es idényben Robin van Persie lett az Arsenal csapatkapitánya, aki szenzációs szezonja után a nagy rivális Manchester Unitedhez igazolt, majd vezette a Vörös Ördögöket bajnoki címig.

A következő négy csapatkapitány pályafutása arról is emlékezetes, hogy rendre hosszú hónapokat hagytak ki sérülés miatt: így történt ez Thomas Vermaelen, Mikel Arteta, Per Mertesacker és Laurent Koscielny esetében is. Utóbbi ráadásul igen rossz szájízzel távozott Londonból idén nyáron.

A vezetőedző, Unai Emery ezután a csapattagok döntése alapján Granit Xhakát jelölte ki, holott a szurkolók hosszú ideje nem voltak egyöntetűen elégedettek a svájci középpályás teljesítményével. Xhaka évek óta kulcsember, aki ritkán sérült, és sok meccset vállal, de figyelmetlenségei és szabálytalanságai többször hozták nehéz helyzetbe az Arsenalt.

Vasárnap a Crystal Palace elleni meccsen egy óra után lecserélte Emery, ezt pedig ujjongva fogadta az Emirates Stadion közönségének jó része. Erre Xhaka elkezdte hergelni a szurkolókat trágár szavak kíséretében, és még a vezetőedzővel sem fogott kezet, mezét levéve az öltözőbe ment.

A szakértőként dolgozó korábbi Arsenal-játékosok többsége szerint nincs jövője csapatkapitányként, de sokan a klubnál sem látnák szívesen. Emery is kritikus helyzetbe került, mert ebben a szezonban a csapata nem tart előrébb, mint a Wenger-korszak utolsó éveiben, sőt, a korábbi látványos játék is egyre ritkábban tér vissza. Eközben az Arsenalnak lenne lehetősége a jó szereplésre, mert a Tottenham és a Manchester United rengeteg pontot szórt el idén. Szakértők szerint ugyanakkor a Liverpooltól és a Manchester Citytől nagyon távol van a csapat, miközben a Chelsea és a Leicester is jobban teljesített eddig, és összeszedettebbnek tűnik a szezon folytatására.

