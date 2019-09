Lőrincz Tamás: Úristen, hogy ez milyen jól is alakult

"Úristen, ez hogy is történt? Milyen jól is alakult?" – Lőrincz Tamás még mindig sokat gondol a győzelme pillanatára, de ahogy telnek-múlnak a napok, egyre inkább tudatosodik benne az a fantasztikus érzés, ami ezzel járt, amire egyébként sok évet várt.

Mint fogalmazott, egy iszonyatosan nehéz év áll mögötte, sok sérüléssel és betegséggel, így arra készült, hogy legfeljebb a kvótaszerzés jöhet össze számára, és amikor ez teljesült, hatalmas kő esett le a szívéről, így

a többi már "csak" örömbirkózás volt a számára, és végül minden jól alakult, sikerült világbajnoknak lennie.

Öccsének, Lőrincz Viktornak a világbajnokság ideje alatt nyújtott teljesítményével nagyon elégedett, szerinte végig éretten és nagyon taktikusan birkózott, ami számára is óriási motivációval szolgált, emelte ki az InfoRádiónak nyilatkozó Lőrincz Tamás, megjegyezve, hogy természetesen az aranyéremnek jobban örültek volna, de az ezüst is szépen csillog, ráadásul ő is kvótát szerzett.

Lőrincz Tamás azt is elárulta, régi, nem nem titkolt álmuk volt, hogy egy adott világversenyen mind a ketten a dobogóra álljanak, ami már sikerült számukra,

most azonban az következik, hogy mind a ketten aranyérmesként.

Nyitókép: MTI / Czagány Balázs