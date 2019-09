Csalással lett az év játékosa Lionel Messi?

Az első (sőt, akár második…) látásra sokkoló információt a torinói székhelyű Tuttosport publikálta, nem nehéz a lap hátterét összekapcsolni azzal a ténnyel, hogy Cristiano Ronaldo éppen a Juventus játékosa. A Tuttosport utal egyébként arra, hogy a portugál szupersztártól „elrabolták” a trófeát. (Vad következtetés, már csak azért is, mert nem a FIFA-gálát bojkottáló Cristiano Ronaldo, hanem a holland Virgil van Dijk végzett Messi mögött a második helyen.)

A Tuttosport megnevez legalább két szavazót is, ők állítják és a közösségi médiában publikálva a véleményüket is, nevükkel vállalják is azt, hogy ők bizony nem Messire szavaztak, függetlenül attól, hogy a nevük mellett aztán az argentin játékos szerepelt az első helyen.

Juan Barrera, a nicaraguai válogatott csapatkapitánya és Zdravko Logarušić, a szudáni nemzeti tizenegy horvát szövetségi kapitánya is tiltakozott. Barrera a Twitteren írt: „Minden információt a Best 2019-es gálára leadott szavazatommal kapcsolatban meghamisítottak. Kösz szépen.”

No Vote por los premios #TheBest2019 cualquier información sobre mi voto es falso , gracias. — Juan Barrera (@juanbarreranica) 2019. szeptember 24.

Még különösebb a helyzet a világjáró horvát edzővel kapcsolatban, aki feltette a világhálóra a maga szavazatát, amelyen Mohamed Szalahot rakta az első, Sadio Manét a második és Kylian Mbappét a harmadik helyre. Ehhez képest végül hivatalosan a Lionel Messi, Virgil van Dijk, Sadio Mané hármas került a neve mellé.

Alighanem normális esetben a FIFA-nak erre legalább annyit kellene mondania, hogy tévedés történt – vagy mutatni egy másik szavazólapot Logarušić aláírásával, bebizonyítandó, hogy a horvát füllent.

Mert bár ez egy szavazat a végeredményt nem befolyásolta alapvetően, azért nagyon különös…

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Matteo Bazzi