Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) Szentpétervárt, Münchent és a londoni Wembley Stadiont jelölte ki a Bajnokok Ligája-döntő helyszínének 2021-re, 2022-re, illetve 2023-ra.

Az UEFA a végrehajtó bizottság keddi, ljubljanai ülését követően jelentette be a rendező arénákat. Korábban évente jelölte ki a BL-finálék helyszíneit.

A szentpétervári stadion a Zenit, a müncheni a Bayern, míg a londoni az angol válogatott otthona. Mindhárom létesítmény rendezője lesz a 2020-as Európa-bajnokságnak, amelyre 12 ország egy-egy városában - köztük Budapesten - kerül sor.

Az Európa-liga és az Európai Szuperkupa esetében csak a 2021-es helyszínt jelölte ki az UEFA: előbbi döntőjének a sevillai Ramon Sanchez Pizjuan Stadion, utóbbi mérkőzésnek Észak-Írország belfasti nemzeti stadionja ad otthont.

Jövőre Isztambulban lesz a BL fináléja.

A 2021/22-es szezontól induló harmadik kontinentális klubsorozat elnevezése Európa Konferencia-liga lesz. Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke elmondta, hogy az új versenyben - akárcsak a Bajnokok Ligájában - 32 csapat indulhat majd, ezzel párhuzamosan az Európa-liga mezőnyét is leszűkítik a mostani 48-as létszámról 32-esre.

Az Európa Konferencia-ligában és az El-ben is csütörtökönként 18.45-kor és 21 órakor kezdődnek majd a mérkőzések, 2021-től a kedden és szerdán sorra kerülő BL-találkozókra is ezek a kezdési időpontok lesznek érvényesek.

További részleteket egyelőre nem árultak el az új sorozatról.

The #UEFAExCo confirmed today that VAR will be used from the beginning of the knockout stages in this season’s @EuropaLeague competition. #UEL pic.twitter.com/D7dxDW9kzf