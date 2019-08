Lucz Anna világbajnok lett, aztán elment kondizni

"Délután már erősítettem Blankával - mesélte nevetve a világbajnoknő, aki K-2 200 méteren Kiss Blankával rajthoz áll majd a szegedi felnőtt világbajnokságon is - A rajtom tényleg jól sikerült, éreztem, hogy vezetek, de a táv felétől nagyon jött fel rám az orosz lány, aki tavaly is második lett mögöttem. A célba érve nem is tudtam eldönteni, hogy melyikünk nyert, szerencsére megláttam a parton a szüleimet, akik nagyon örültek, akkor már éreztem, hogy meglett."

Lucz Anna 16 századdal verte meg Kristina Kovnirt, a harmadik helyezett a dán Iversen lett.

"A tavalyi győzelem könnyebb volt, akkor meglepetésre nyertem, idén pedig már az volt az elvárás, hogy újra világbajnok legyek. Nem úgy sikerült a pálya, ahogy szerettem volna, sokat álltam a rajt előtt, ideges is voltam, szerintem ennek köszönhető, hogy már féltávnál elkötöttem, így a jó rajt ellenére majdnem utolértek. Természetesen nagyon boldog vagyok, hogy mégis sikerült nyerni, mostantól gőzerővel készülök a felnőtt világbajnokságra" - tette hozzá a 20 éves klasszis.

Rendessy Eszter pénteken a női négyes tagjaként lett világbajnok, szombaton ifi K-1 200 méteren szerzett harmadik helyet. Ifjúsági olimpiai bajnokunk tavaly 500 egyesben aranyérmes lett, idén abban a számban Kőhalmi Emese indul, most viszont megmutatta, hogy a legrövidebb távon is a legjobbak közé tartozik, fehérorosz és olasz ellenfele mögött lett bronzérmes.

Ahogy bronzérmes lett a Gönczöl Laura, Opavszky Réka duó is ifjúsági C-2 200 méteren. A magyar páros óriási versenyben szerezte meg a harmadik helyezést a kínai és a kanadai egység mögött. Gönczöl Laura egyesben is bejutott a C-2 200-as döntőbe, ahol hetediként ért célba, míg az U23-as női C-2-es A-döntőben kilencedik lett a Kisbán Zsófia, Bragato Giada összeállítású magyar hajó, szintén a legrövidebb távon.

Jól szerepelt a magyar válogatott a délutáni 500 méteres selejtezőkben is, ezen a távon ugyanis minden egységünk versenyben maradt.

Egyből a holnapi döntőbe jutott futamgyőztesként ifjúsági K-4 500 méteren az Opavszky Márk, Szendy Maximilián, Tamási Zsombor, Vajda Bence összeállítású egység, az U23-as férfi négyes, amelyben Béke Kornél, Varga Ádám, Németh Viktor és Koleszár Mátyás foglal helyet, Pup Noémi U23 K-1-ben, a Kőhalmi Emese, Rendessy Eszter duó ifi K-2-ben, valamint a címvédő Biben Karina, Bakó Olga összeállítású U23-as kajakpáros.

Előfutam másodikként jutott a döntőbe a Gönczöl Laura, Opavszky Réka összállítású ifi kenupáros, az U23-as női kenus mezőnyben pedig Kisbán Zsófia és Bragato Giada került harmadik helyével egyből a fináléba.

Szintén nyerte előfutamát Kőhalmi Emese és Rédl András, mindketten ifjúsági K-1-ben, ők a középfutamban folytathatják, ahogy U23 K-1-ben Gecse Márton, ifjúsági C-4-ben Horváth Benedek, Kollár Kristóf, Hodován Dávid, Besenyei Ádám, U23 C-2-ben pedig a Zombori Dominik, Koleszár Zoltán páros.