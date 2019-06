Értékelés Wales után: "mindenki láthatja, hogy egy küzdős kis csapat vagyunk"

Egyelőre kiváló tavaszt produkál a magyar labdarúgó-válogatott, amely a vb-ezüstérmes Horvátország legyőzése után nem sokkal az Eb-elődöntős Walest is legyőzte egy góllal - méghozzá tétmeccsen, Európa-bajnoki selejtezőn, így csoportja élén "nyaral".

A főszereplők közül jó néhányan nyilatkoztak a mérkőzést közvetítő M4 sporttévének, a nyilatkozatokból lerí: a legénység nincs "elszállva".

A horvát meccs után ezúttal is győztes gólt szerző Pátkai Máté szerint nem számít, a csapatból ki eredményes.

"Van egy álmunk, van egy cél, ezt el akarjuk érni"

- fogalmazott arra utalva, hogy a magyar válogatott kijutna a 2020-as kontinensviadalra, ráadásul ebben az esetben hazai pályán játszhatna legalább három összecsapást.

Pátkai hozzátette: minden játékosnak megtiszteltetés a nemzeti csapatban szerepelni, kapustól csatárig, kezdőjátékostól a cseréken át a kispadon ülőkig mindenki hozzátette a magáét a mostani sikerekhez. Nem számított neki az sem, hogy a szezonban az 59. meccsét játszotta, egyetlen cél hajtotta csapattársaival együtt, hogy megfékezze a walesi rohamokat ("nem hagyhattuk őket kibontakozni"), és amiatt sem szomorkodott, hogy a hétvégén az Azerbajdzsán ellen megnyert mérkőzésen nem kezdett: "másmilyen játékosra volt szükség a posztomon, olyan, aki jobb a párharcokban és eredményesebb a kapu előtti helyzetekben" - utalt arra, hogy Kleinheisler László kezdett Bakuban a posztján.

Kulcsként arra tekint, hogy

a hazai mérkőzéseket nyerni kell, idegenben pedig kell egy bravúr,

így lehet kijutni az Eb-re majd.

Korhut Mihály magabiztos teljesítményt nyújtott balhátvédként, övé volt a "majdnem gólpassz" is, ami után Szalai Ádám kiharcolta a gólhelyzetet Pátkainak.

"Jobban játszottunk, mint szombaton Azerbajdzsán ellen, ráadásul most szerencsénk is volt, Wales elpuskázta egyetlen nagy gólhelyzetét" - vont mérleget Korhut Mihály, aki szerint a bakui diadal önbizalmat adott a csapatnak, és Walesnél több helyzete is volt a magyar csapatnak.

"Nem mindenki lesz képes arra a csoportban, hogy otthon Horvátországot és Walest is megverje" - adott hangot bizakodásának.

Szalai Ádám, aki Dzsudzsák Balázs lecserélése után a csapatkapitányi karszalagot viselte, azt emelte ki, hogy "a vége nagyon nehéz volt", az eleje pedig lassú, de járatták, birtokolták a labdát. Egyszer-egyszer a magyar védőzónában is megfordult, erről azt mondta, "amikor 9 ponttal zárhatsz egy sorozatban, akkor mindegy, hogy milyen poszton játszol".

A gól előtti szituációról azt mondta:

"ezt tudom, ebben vagyok jó"

- utalt arra, hogy a magyar válogatott támadójátéka körülbelül Dárdai Pál kapitánykodása óta próbál arra épülni, hogy Szalai leköt 2-3 védőt, így teremtve helyet a játékostársaknak.

A 18 évesen már negyedik válogatott meccsén játszó Szoboszlai Dominik szerint most jobban ment neki, mint Azerbajdzsánban, ahol egyébként többet is várt magától.

"Sokat segítenek a többiek a beilleszkedésben" - tette hozzá.

"Szurkolók, csapategység, küzdés, így nyerjük a meccseket"

- foglalta össze.

Cosimo Inguscio, aki Marco Rossi eltiltása miatt Észtország után másodszor kellett, hogy "meccseljen" a kispadról kapitányként, elmondta, "a magyar szellem" tetszett neki legjobban.

"Az volt az érzésem, hogy azt tesszük, amit elterveztünk erre a pár napra. Bizonyos helyzetekben szenvedtünk, mert nagy volt a sebességkülönbség"

- vallotta be a kényszerkapitány, aki a sárga lapok miatt is aggódott.

Holender Filip azt emelte ki, hogy élvezték a játékot,

"mindenki láthatja, hogy egy küzdős kis csapat vagyunk".

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor